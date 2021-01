Vojtěch Lavička: Kauza Aleše Lopraise, oplzlého řidiče kamionu, ukazuje důležitost hnutí Me Too. Ženy nejsou kusy masa!

FOTO: Facebook @DAKARsistaz

Kausa nechutných výroků předního automobilového závodníka Aleše Lopraise a jeho mechanika Petra Pokory na adresu dcer Martina Koloce mi pořádně hnuly žlučí.

„Mně už potřetí stojí ocas... Hele, černoška z Roudnice jde vpravo… No jedna je docela plochá a sjízdná, ta druhá ne.“ Co na tom, že tyto „hlášky“ měly původně zůstat v kabině závodního kamionu. Co na tom, že se Aleš Loprais za tyto výroky omluvil. Škoda již byla napáchána a nelze ji jen tak smazat.

Ženy nejsou kusy masa a záleží jen na nich, co definují jako sexuální obtěžování. Pro některou je to plácnutí po pozadí, po některou upřený drzý pohled na dekolt při pracovním pohovoru. Máme 21. století.

Trapné poznámky byly totiž proneseny na adresu teprve šestnáctiletých dívek smíšeného původu, Yasmeen a Aliyyah Kolocových, které na Rallye Dakar působí jako novinářky. Samy ovšem aktivně závodí, a tak je v budoucnu na Dakaru uvidíme ve zcela jiné roli.

Obdivuji klid jejich otce, Martina Koloce, výborného závodníka. „Aleš si honí sledovanost tím, že má sexuální narážky na děti, které zná od malička. Připadá mi to svým způsobem trochu úchylné,“ řekl Koloc pro televizi Nova sport.

Souhlasím. Lopraisovi je 41 let, je tedy o 25 let starší než obě děvčata a pokud je zná odmala, je nechutné a úchylné, že dokáže pronášet na jejich adresu takové poznámky. A může být rád, že Koloc udržel nadhled a nešel si to s Lopraisem vyřídit ručně…

Stejně absurdní mi přijde poznámka „hele, černoška z Roudnice“. Proč je pro Lopraise tak důležitá tmavá barva pleti mladistvých dívek? Proč jednu z nich charakterizuje „černoška“? Když ponechám stranou úchylnost sexuálních narážek, proč prostě neřekl – hele, tamhle jde Yasmeen (Aliyyah)? Loprais možná má problém nejen se svojí příliš aktivní erekcí…

Nelze se pak divit pocitům dcerám Martina Koloce: "Přijely jsme se na Dakar Rally podívat, co nás čeká. Chceme závodit, chceme férově soupeřit a chceme se zlepšovat a učit. Kromě zkušeností jsme si ale odnesly i pocit, že na nás někteří závodníci mohou koukat jako na pouhé ‚kusy masa!‘ Před Lopraisovým komentářem nás neuchránilo ani to, že jsme nezletilé,“ vzkázaly mu.

A tak obě děvčata ví, že pro ně nemusí přijet jen princ na bílém koni, ale i postarší oplzlý řidič kamionu…

Z tohoto důvodu je pro mě důležité Me Too, kterému fandím a jež se stalo celosvětovým fenoménem. Toto hnutí bojuje proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání, a kde ženy, které byly v minulosti obtěžovány, sdílí své příběhy na sociálních sítích.

Ženy nejsou kusy masa a záleží jen na nich, co definují jako sexuální obtěžování. Pro některou je to plácnutí po pozadí, po některou upřený drzý pohled na dekolt při pracovním pohovoru. Máme 21. století. Doufám, že se do něj nakonec vjede i Aleš Loprais se svým kamionem. I když, jsem v tomto ohledu skeptik.