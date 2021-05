Vojtěch Lavička: Politická korektnost aneb přejmenujeme dílo Karla Hynka Máchy „Cikáni“ na „Romové“?

Vojtěch Lavička v debatě ke Sčítání 2021, foto: romeatv

Jestlipak jste četli nejznámější dílo královny detektivního žánru Agáthy Christie „Až tam nezbyl žádný“? Někteří z vás si určitě klepou na čelo a říkají, že jsem se zbláznil. Nezbláznil. Jen používám politicky korektní titul knihy, jejíž původní nekorektní název z roku 1939 je „10 malých černoušků“ (Ten Little Niggers). V knize samotné se podle dětské říkanky o deseti malých černoušcích vraždí, až nezbude žádný. Nejde tedy o žádné rasistické dílo.

Je pravdou, že slovo „niggers“ má pejorativní charakter a je ze současného pohledu urážlivé. Na druhou stranu jde přeci o nějaký historický kontext, který takovým zásahem do názvu díla částečně popíráte. Nejde přeci o nový knižní titul, ale 80 let starou detektivku.

Optikou takovéto politické korektnosti bychom měli přejmenovat dílo Karla Hynka Máchy „Cikáni“ na „Romové“, přestože obsah také není rasistický. Podle mě je to nesmysl.

Knihy Agathy Christie a Karla Hynka Máchy patří ke kvalitnímu kulturnímu odkazu literatury 19., resp. 20. století, je tedy naprosto špatné ohýbat historický kontext vzniku knih k obrazu naší doby.

O potřebě politické korektnosti se poslední roky mluví opravdu hodně, někdy až hystericky. Určitě i já se řadím k jejím zastáncům, ovšem v rozumné míře. Uvědomte si, že se zabývá výhradně formou, snaží se kultivovat kulturu vyjadřování tak, aby nikoho neurážela.

Politická korektnost hlídá hladinu vroucí bublající polévky, aby někoho neopařila a nezpůsobila mu újmu. Ovšem vůbec neřeší její obsah, zdali v ní třeba neplave shnilá zelenina.

Trochu jiným případem je krok společnosti Mars Food přejmenovat svůj tradiční produkt, rýži Uncle Ben na Ben´s Original. Z obalu tak zmizela fotografie strýčka Bena, černocha s bílými vlasy a bílým límečkem, který naznačuje, že šlo o sluhu. Oslovení „uncle“, čili „strýček“ bylo totiž užíváno jižanskými Američany pro černošské pracovníky na plantážích, protože jméno Ben bylo mezi nimi velmi rozšířené.

Zde byl společenský tlak na změnu názvu produktu celkem pochopitelný, neboť historický kontext připomínající otrokářskou rasistickou společnost podporuje prodej komerčního produktu. Podle expertů, historiků i zákazníků konečně dozrál čas, aby došlo ke změně spojování ras s konkrétními produkty. S tím nelze než souhlasit.

Podle mě však zcela absurdní situace – a to hned několikrát - nastala během minulého roku v televizní zábavné show „Tvoje tvář má známý hlas“, která je nejen u nás nesmírně populární.

V prvním případě se ocitla pod palbou kritiky Jitka Čvančarová, která byla obviněná z rasismu za to, že v písni raperky Cardi B použila výraz „nigga“, tedy velmi hanlivé slovo „negr“. V tom druhém pak vadil především uživatelům sociálních sítí tmavý make-up českého herce Petra Rychlého, který imitoval slavného muzikanta Louise Armstronga… Stejně tak narazila s tmavým make-upem herečka Hana Holišová ztvárňující Beyoncé.

Pochopili kritici smysl tohoto zábavného pořadu? Vždyť v něm nejde o nic jiného než o co nejdokonalejší imitaci slavných zpěváků. Soutěžící mají tančit, chodit, zpívat a také co nejvíce vypadat jako oni. V čem by to tedy mělo být urážlivé?

Vždyť Beyonce nebo Louise Armstrong byli hrdí na to, že jsou Afroameričané a za svoji barvu pleti se nestyděli.

Stejně tak Jitka Čvančarová zpívala/rapovala text, který napsala Cardi „B“, slovo „nigga“ si tam sama nepřidala… Přesto se za použití tohoto slova omluvila.

Pokud bychom tedy chtěli být maximálně korektní, měli by v této soutěži imitovat „bílí“ jenom „bílé“ a z výběru slavných osobností by měly být staženy všechny osobnosti afroamerické (romské, hispánské a další). To by byla škoda, nemyslíte?

Daleko více mě irituje častá situace, kdy ve filmech a seriálech hrají neromští herci Romy. Jako kdybychom neměli romské herce. Nebo, že se Romové neobjevují ani v epizodních rolích, kdy primárně nejde o to, jestli jste Rom.

Proč by pokladní nebo kadeřnici nemohla hrát Romka? Nebo zdravotní sestru? Doktora? Vždyť v běžném životě také vidíte Romy pracovat v nejrůznějších profesích… České filmy a seriály v tomto značně pokulhávají za realitou.

Bohužel absence Romů na televizní obrazovce nikoho netrápí, na to je politická korektnost krátká. A pro média to není atraktivní téma. Pokud nám někdo nenadává, není co řešit.

A to je právě omyl.

Pokřivení reality je potřeba řešit zdaleka nejvíc. Dokonce mnohem víc než politickou korektnost. Co nám bude platné, že nám konečně budou všichni říkat Romové a ne cikáni (a já si to bytostně přeji), když nás bude čím dál více žít v chudinských ghettech, bude přibývat bezdoplatkových zón a děti budou cpány do speciálních škol.

Politická korektnost se nesmí stát modlou řešení nesnášenlivosti. Nesnášenlivost neřeší, jen jí nastavuje formální mantinely.