VIDEO: "Pokud je strana založená na etnicitě, nemá šanci uspět," říká k čistě romským stranám Karel Karika, kandidát na hejtmana za Piráty

Hostem Rozhovoru Jarmily Balážové pro ROMEA TV je Karel Karika, ústecký zastupitel a bývalý místostarosta, který se stal lídrem ústecké kandidátky Pirátů a kandidátem na hejtmana do krajských voleb.

"Mým cílem je vyhrát krajské volby a být hejtmanem. Mám tu čest jako první romský kandidát na tuto funkci kandidovat", říká kromě jiného.

Proč se vůbec v politice angažuje, jak by rád zlomil nedůvěru voličů v politiky, co si myslí o čistě romských stranách? Mají Romové kandidovat v nich nebo se snažit prosadit v majoritních politických stranách? S jakými tématy chce zaujmout své potenciální voliče a co si o politice a o tom, že by se měla více přiblížit víc svým voličům, občanům, myslí?