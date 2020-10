Cyril Koky z Frýdku-Místku: Je třeba řešit exekuce, dlužník by měl mít na všechny dluhy jednoho exekutora ze svého kraje

Cyril Koky, kandiduje za Českou pirátskou stranu v krajských volbách v Moravskoslezském kraji (FOTO: Archiv Cyrila Kokyho)

Zpravodajský server Romea.cz představuje některé Romy, kteří v letošních krajských volbách kandidují do zastupitelstev krajů. Jako dalšího jsme vyzpovídali kandidáta České pirátské strany Cyrila Kokyho z Frýdku-Místku. Projektant v energetice a zároveň čerstvý podnikatel je na devětadvacátém místě kandidátky pirátů v Moravskoslezském kraji.

S jakými očekáváními jdete do podzimních krajských voleb?

Velké ambice si nedělám, přeci jenom jsem na kandidátce na devětadvacátém místě. Kandidaturu jsem přijal především proto, abych podpořil Pirátskou stranu a její program, s kterým se plně ztotožňuji. A třeba i to, že někdo vhodí do urny hlas zrovna mně, může ve výsledku pomoct straně jako takové. Ale nabídku jsem přijal i proto, aby se na kandidátce politické strany objevili také Romové, protože jen tak může společnost fungovat bez předsudků a stereotypů. Dávám tím společnosti impuls, že i Romové se mohou angažovat v politice a být přínosem pro společnost a měnit pohled na Romy. Je to možná jeden z těch nástrojů, jak Romy samotné přimět jít k volbám.

Většina Romů má pocit, že jejich hlas ve volbách nemá žádnou váhu, tak ani volit nejdou. Pokud volit nebudou, zase jim zbude jenom nadávat, že jsou s politikou nespokojeni.

Proč by tedy měli občané vašeho kraje volit právě Pirátskou stranu?

Chceme, aby všechno bylo transparentní. Takže zprůhlednit veřejné zakázky, granty a dotace. Usilujeme o to, aby rozpočet města i všech městských příspěvkových organizací byl veřejně dostupný, a tak by to mělo v politice běžně fungovat. A mimo jiné budeme prosazovat reformu sociálních dávek, koncepční bytovou politiku nebo zákon o sociálním bydlení. Na kraji je třeba posilovat terénní sociální služby, facilitace a mediace.

Jak vidíte jako Piráti své šance v krajských volbách?

Myslím si, že mají šanci uspět Leonard Varga a Michaela Davidová. V zastupitelstvu už Piráty máme a myslím, že i během letošních voleb své mandáty obhájíme.

Daří se vám během předvolební kampaně voličům vysvětlit důležitost voleb do krajských zastupitelstev?

To se nám celkem daří. Před pár dny přijel podpořit kandidáty do Místku-Frýdku i předseda strany Ivan Bartoš. Rozdáváme Pirátské listy, probíhá kontaktní kampaň, a protože nepodporujeme reklamní smog, komunikujeme s voliči online. Ale setkáváme se i s tím, že veřejnost vlastně neví, jaké pravomoci mají kraje a co jejich hlas může ovlivnit. Spousta lidí ani neví, jak se vůbec volí, ptají se, jak na hlasovacím lístku zakroužkovat své favority.

O jaká témata se během předvolební kampaně nejvíce zajímají romští voliči?

Zaměstnanost, bydlení a exekuce. To jsou asi nejčastěji zmiňovaná tři témata romských voličů. Ale jsou to problémy, které řeší každý bez ohledu na etnicitu. Bydlení je obrovské téma, nedávno se rušily i ubytovny na ulici Palkovická a F. Čejky. Město zavedlo bezdoplatkové zóny pro nově příchozí. Ale problém s bydlením tyhle zásahy nevyřeší, potřebujeme projekty jako Housing First, který by řešil bytovou nouzi.

A co se týče exekucí, Lukáš Kolařík toto téma několik let intenzivně řeší ve sněmovně. Ideální by bylo, aby na jednoho dlužníka byl jeden exekutor z daného kraje. Došlo by tak ke snížení nákladů i pro samotné dlužníky, kteří mají vícečetné dluhy. Náklady exekučního vymáhání by platili pouze jednomu exekutorovi, který všechny exekuce povede.

Volební účast v krajských volbách je kolem 35 %, což je oproti volbám do poslanecké sněmovny zhruba o polovinu méně. Existuje podle vás nějaký nástroj jak nejen u Romů zvýšit volební účast?

Lidi jsou všeobecně znechuceni politikou a sliby, které se neplní. Každé volby se vyskytuje problém s kupčením s volebními hlasy, strany si většinou od sociálně znevýhodněných kupují za pár korun jejich podporu. Většina Romů má pocit, že jejich hlas ve volbách nemá žádnou váhu, tak ani volit nejdou. Víte, je vlastně jedno, komu dají svůj hlas, ale ať hlavně jdou k volbám a jdou tam svobodně, protože jedině tak mohou něco změnit. Pokud volit nebudou, zase jim zbude jenom nadávat, že jsou s politikou nespokojeni. Musí si uvědomit, že to dělají pro své děti. Já si to uvědomuji a nechci, aby jednou moje dítě žilo ve společnosti, která segreguje Romy od většiny. Měli bychom vést společný dialog. Lidé se mají spojovat, a ne oddělovat. Jako společnost si musíme uvědomit, že ty samé problémy, které mají Romové, má i majorita.

I proto se chci do budoucna soustředit na komunální volby, protože mi jde o to, aby se na rozhodování města podílel i Rom. Rád bych viděl víc Romů u hasičů, policie nebo v zastupitelstvu, protože jedině tak můžeme měnit pohled na Romy. Jeden nebo dva Romové v zastupitelstvu se ztratí, ale pokud nás bude víc, dokážeme lépe reagovat a prosazovat změny k lepšímu.

Účast voličů během letošních podzimních voleb může ovlivnit leccos, letos do hry vstupuje i nový faktor, a to koronavirová epidemie. Obáváte se jejího možného dopadu na volební účast?

Pokud bude vláda pokračovat v omezení, tak určitě ano. I předvolební kampaň se pandemii přizpůsobila, nebyla taková, jakou jsme zprvu plánovali. Ale věřím, že naše základna je natolik silná, že voliči k volbám dorazí i přes pokračující pandemii.

Máte představu, koho si v případě úspěchu vyberete za své koaliční partnery?

Určitě bychom šli do koalice se STAN, ale finální rozhodnutí zůstane na naší lídryni. S kým bychom do koalice nikdy nešli, je SPD. A kdyby to dopadlo tak, že budeme v opozici, budeme prosazovat, abychom měli Piráta jako předsedu kontrolního výboru.