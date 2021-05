VIDEO: "Na nadávky jsou romští gayové a lesby bohužel zvyklí. Řada Romů už nás ale taky podporuje," říká David Tišer

„Řada romských gayů a leseb se necítí doma bezpečně. Jejich příbuzní je mnohdy šikanují a v některých případech i fyzicky napadají. Na druhou stranu mám ale pocit, že vztah Romů k LGBT komunitě se postupně lepší. Je víc lidí z řad Romů, kteří nás i podporují. Alespoň v Česku,“ říká v rozhovoru pro ROMEA TV David Tišer, první romský LGBT aktivista, držitel ceny Františka Kriegla a ředitel organizace Ara Art, která se jako jediná na světě zabývá právy LGBT romské komunity.

V rozhovoru pro první internetovou romskou televizi Tišer reagoval i na nedávné homofobní komentáře, které psali někteří Romové na sociálních sítích. A to poté, co mezi kytaristou Tiborem Židou a zpěvákem a hercem Janem Bendigem vznikl spor, který se týkal kromě jiného seriálu Ďábelské cikánky. „Na tento typ komentářů jsem vlastně zvyklý. Já jsem kvůli tomu taky napsal prohlášení, ve kterém jsem odsoudil toto jednání. Celé se to totiž nesmyslně a zbytečně obrátilo proti LGBT komunitě,“ uvedl Tišer.

Podle Tišera romští gayové, lesby, bisexuálové nebo transsexuálové čelí vícečetné diskriminaci. Tedy nejen ze strany většinové společnosti kvůli etnickému původu nebo sexuální orientaci, ale i právě ze strany romské společnosti a paradoxně taky přímo od samotné LGBT komunity: „Měli jsme v Praze workshop, kde byli Romové z řad LGBT komunity z celého světa. Když jsme pak chtěli jít do nočního klubu, tak nás tam nechtěli pustit kvůli tomu, že jsme Romové,“ dodal Tišer. Jeho organizace kromě jiného provozuje on-line poradnu, na kterou se mohou obrátit právě romští gayové či lesby. Například v situaci, kdy je rodina kvůli jejich homosexualitě zavrhne, nebo dokonce šikanuje. Ale i třeba v případě, kdy se bojí o své homosexualitě mluvit se svými nejbližšími.

Tišer v rozhovoru pro ROMEA TV přivítal také první krok k uzákonění sňatků lidí stejného pohlaví. Poslanci po třech letech odkladů totiž tento návrh zákona poslali do druhého čtení. Homosexuální sňatky na celostátní úrovni v současné době umožňuje ve světě 29 zemí, z toho 16 v Evropě. Většina těchto států umožňuje i adopci dětí stejnopohlavními páry. Naposledy umožnila sňatky homosexuálům loni v květnu Kostarika.