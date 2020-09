Emil Voráč: Kandiduji, protože chci ukázat lidem, že lze být politikem a zároveň i slušným člověkem, který je nezkorumpovaný

Emil Voráč (FOTO: Rena Horvátová)

V letošních krajských volbách kandiduje podle zjištění serveru Romea.cz v celém Česku nejméně 7 Romů. Zpravodajský server Romea.cz s některými kandidáty připravil rozhovory. Jako prvního představujeme kandidáta Strany zelených Emila Voráče. Ten kandiduje z devátého místa v Karlovarském kraji. Emil Voráč je ředitel obecně prospěšné společnosti Khamoro, která je v tomto regionu jedním z poskytovatelů sociálních služeb.

Strana zelených byla nejspíš první větší majoritní stranou, která místo na svých kandidátkách nabídla hned několika Romům. Například v roce 2010 byla lídrem kandidátky za Stranu zelených v Pardubickém kraji Lucie Horváthová. V roce 2013 pak v předčasných sněmovních volbách měla Strana zelených romských kandidátů hned devět.

Proč jste se rozhodl kandidovat za Stranu Zelených?

Chtěl bych ukázat lidem, že lze být politikem a zároveň i slušným člověkem, který může být nezkorumpovaný. Někteří politici smýšlejí pravicově a radikálně a to je právě ten důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat. Musím přiznat, že mě v minulosti oslovilo více stran, ale bylo to zrovna v době, kdy jsem do politiky vstoupit nechtěl, takže jsem nabídky na kandidaturu odmítal. Teď, když jsem se rozhodl do politiky jít, tak to byli právě Zelení, kteří mě oslovili. Ale pravda je, že i předtím jsem hovořil o tom, že jsou pouze dvě politické strany, za které bych kandidoval, buď právě za Zelené, nebo Piráty.

Spousta politiků tvrdí, že dělá politiku pro lidi a odmítá korupci. Ale proč by měli lidé volit ve váš prospěch?

To je pravda, tvrdí to všichni. Ale mně se daří už pětadvacet let pracovat v sociální oblasti, vedu organizaci Khamoro, kromě toho jsem v minulosti působil v mnoha radách a výborech po celé České republice, a za celou dobu jsem se nezměnil. Celý život jsem pracoval pro lidi a odjakživa jsem byl nakloněn pomoci druhým. A byli to právě lidé z mého okolí, kteří mě přivedli na myšlenku kandidovat do krajských voleb, protože ve mě věří. Líbí se jim představa, že bych i nadále pomáhal lidem, ale už přeci jenom na politické úrovni.

S jakým hlavním tématem jdete do letošních krajských voleb?

Jdu s cílem revitalizovat i ostatní vyloučené oblasti a především se pokusit snížit jejich počet. Rád bych, aby i ostatní viděli, že tito lidé jsou právoplatnými občany tohoto státu a mají právo na lepší život.

Jste devítka na kandidátce Strany Zelených. Jak odhadujete své volební šance?

V tomhle případě si opravdu věřím, na rozdíl od předchozí kandidatury do Evropského parlamentu, která pro mě nebyla úspěšná. Za těch pětadvacet let praxe v sociálních službách jsem si zvykl na to, že můžu být vzdělaný, inteligentní, mít za sebou spoustu úspěchů, ale u Neromů ani tak nezaboduji. Takže já se spíš opravdu spoléhám čistě na romskou část voličů, ale nevylučuji ani to, že získám hlasy i od majority, které není situace v Karlovarském kraji jedno. Momentálně začínám objíždět celý Karlovarský kraj, mluvit s lidmi, navštěvovat voliče i v těch nejzapadlejších obcích, kde chybí infrastruktura a lidé tam žijí jako před sto lety.

Ale přestože si uvědomuji, že romské téma je potřeba řešit, nejdu do politiky jenom kvůli Romům, chci dělat politiku pro všechny občany bez rozdílu.

A není trošku pozdě? Přeci jenom volby jsou téměř za dveřmi.

Díky svým letitým zkušenostem s lidmi vím, že když tam pojedu čerstvě před volbami, tak mě lidé budou mít v paměti více, než kdybych tam jel začátkem srpna.

V minulosti se objevoval nešvar tzv. kupčení s volebními hlasy. Nemáte obavu, že se podobný scénář může opakovat i letos v Karlovarském kraji?

Stát se to může. Už v minulosti jsem otevřeně říkal, že se tyto praktiky běžně dějí, a proto očekávám, že i letos se s volebními hlasy bude obchodovat. Ale já bych se k takovému činu nikdy nesnížil, je to pod moji morální úroveň. Lidi ve svém okolí odjakživa nabádám ke změně politiky, se kterou jsou nespokojeni a která tady doposud funguje. Nenavádím nikoho, aby hodil volební hlas zrovna mně, ale nabádám je k tomu, aby si zvolili stranu, která bude hájit jejich zájmy.

Současná politika kraje je postavena protiromsky. Máme tady spoustu vyhlášek a nařízení, které znemožňují plnohodnotný život romským spoluobčanům.

Máte za tu dobu povědomí o tom, proč jsou voliči schopni svůj volební hlas prodat, i když tak pomůžou straně, která bude jednat proti jejich zájmům?

Důvodem je jejich neinformovanost a nouze. Je známé, že na to nejvíce přistupují lidé z vyloučených oblastí. Bývají nabuzení tím, že k nim přijde Nerom, který se k nim chová přátelsky, vlídně a slibuje jim, že bude hájit jejich zájmy. Romové neumí kalkulovat, vidí v tu chvíli jenom to, že jim někdo nabízí peníze nebo krabičku cigaret. Pozdějšími následky se bohužel příliš netrápí. Tím, že se nechají uplatit, si sami sobě staví šibenici.

Co považujete za nejpalčivější problémy Karlovarského kraje?

Nezaměstnanost se zlepšila především ve větších městech Karlovarského kraje, kde jsou průmyslové oblasti. V celém Karlovarském kraji je však stále nezaměstnanost Romů vysoká, je zde řada vyloučených lokalit, dá se říct, že doslova odříznutých od světa. Vedle nezaměstnanosti nás dlouhodobě trápí problémy bydlení, školství, ale i zdraví. Spousta Romů nemá v dnešní době svého obvodního lékaře nebo zubaře. Zanedbání prevence vedla u několika mladších jedinců z mého okolí i ke smrti. Ve školství se vyskytují zejména problémy se segregací romských žáků. Vedle toho máme co zlepšovat i v údržbě městské zeleně, přeci jenom i ve vyloučených lokalitách si lidé zaslouží, aby jim město nechalo posekat trávu, ne jenom lidem ve větších městech.

V čem vidíte největší problém současné politiky v Karlovarském kraji?

Současná politika kraje je postavena protiromsky. Máme tady spoustu vyhlášek a nařízení, které znemožňují plnohodnotný život romským spoluobčanům. Kraj zavádí bezdoplatkové zóny, které Romy nutí kraj opouštět a migrovat do okolních měst. Jako kraj nemáme k dispozici dostatek sociálních bytů, protože spousta z nich se rozprodala soukromníkům. Staré domy vedení města nechce rekonstruovat, aby se jim do nich zase nenastěhovali Romové. Situace je tu opravdu velmi složitá. Zejména tedy v otázce bydlení.

Před lety se vám podařilo revitalizovat vyloučenou oblast Železný dvůr. Jak dlouho to trvalo?

Podařilo se mi to za pouhé dva roky. Nikomu jinému se zatím něco takového nepodařilo ani za mnohem delší dobu. Krásné na tom je, že lidé ze Železného dvora jsou mi stále nakloněni, i když jsem s tímto projektem dávno skončil. Lidé, kteří tam bydleli, nikdy nikoho o pomoc nežádali, neboť zastávali názor, že se jim stejně žádné nedostane. Oproti tomu dneska ví, že mohou prosadit cokoliv, pokud budou chtít. A mně i po těch letech dělá opravdu dobře, že i když tam bydlí pouze Romové, tak se můžu pochlubit, že tam vládne 90% zaměstnanost a lidé aktivně chodí k volbám.

Obáváte se, že koronavirová pandemie může letošní volby ohrozit na výsledku?

Nemyslím si, že by předvolební kampaň nebo samotný průběh voleb jakýmkoliv způsobem covid ovlivnil. Osobně nepotřebuji pořádat veřejné meetingy s pódiem, kde bych rozdával pivo, párky nebo koblihy. Mým záměrem je oslovit každého voliče jednotlivě, abych těm lidem vysvětlil důležitost samotných voleb, protože řada z nich ani neví, k čemu jsou vůbec dobré a proč se konají.