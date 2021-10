Jan Hamáček pro Romea.cz: Cesta ke zlepšení postavení Romů je v boji s obchodníky s chudobou a exekuční mafií, důležité je vzdělání a férové pracovní podmínky

Jan Hamáček 23. 8. 2021 na zahájení volební kampaně ČSSD do Poslanecké sněmovny 2021 (FOTO: ČSSD)

ČSSD vidí zlepšení začlenění Romů do společnosti v boji s obchodníky s chudobou a exekuční mafií, důležité je také dostupného vzdělání pro všechny děti. ČSSD chce také zveřejňovat majitele, kteří pronajímají více než tři byty, na které jsou čerpány dávky na bydlení. Slibují si od toho veřejnou debatu nad skutečnými beneficienty obchodu s chudobou. V předvolebním rozhovoru pro zpravodajský server Romea.cz to řekl celostátní volební lídr a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Předvolební rozhovory zpravodajského serveru Romea.cz Zpravodajský server Romea.cz oslovil 7 lídrů politických stran a koalic, které mají v letošních parlamentních volbách šanci dostat se do Poslanecké sněmovny. Vycházeli jsme z průzkumu agentury Kantar za září 2021 a stejné otázky jsme zaslali Robertu Šlachtovi (Přísaha), Janu Hamáčkovi (ČSSD), Vojtěchu Filipovi (KSČM), Tomiu Okamurovi (SPD), Ivanu Bartošovi (Piráti + STAN), Petru Fialovi (Spolu) a Andreji Babišovi (ANO). V tomto pořadí (od nejmenších preferencí po největší) postupně zveřejňujeme jejich odpovědi. Jako první tedy měl být Robert Šlachta (Přísaha), ten ale své odpovědi nezaslal. Začínáme tedy celostátním lídrem ČSSD Janem Hamáčkem.

Jaké má vaše strana ve volebním programu návrhy na zlepšení integrace Romů?

Sociální vyloučení a integrace Romů nemá jedno jednoduché řešení, proto ani ČSSD žádný jednoduchý recept populisticky neslibuje. Je to otázka boje s obchodníky s chudobou a exekuční mafií, skutečně dostupného vzdělání pro všechny děti ale i férových pracovních podmínek, aby lidé v práci nečelili diskriminaci.

Z konkrétních věcí navrhujeme zavedení nové koncesované živnosti „pronájem více než tří bytů“ a povinnosti Úřadu práce každé čtvrtletí zveřejňovat tyto majitele po celé ČR, na které jsou čerpány dávky na bydlení. Očekáváme tak veřejnou debatu nad skutečnými beneficienty obchodu s chudobou.

Samozřejmostí je sociální práce – ministryni Janě Maláčové se povedlo navyšovat rozpočet na sociální práci na obcích každý rok, musíme v tom proto pokračovat. Chceme rozšířit bezplatné obědy ve školách a žákům ze znevýhodněného rodinného prostředí zajistit podporu při vzdělávání i mimo hodiny školního vyučování. Povinná školní docházka nebude omezen věkem ale dokončením alespoň základním vzděláním, aby děti předčasně neodcházely ze škol.

V sociálně vyloučených lokalitách je dlouhodobě volební účast nízká. Čím si to vysvětlujete?

Lidé řeší jiné problémy než volby. Když řešíte, kde vezmete na nájem nebo kde budete vůbec žít, něco jako volby jde stranou.

Máte na svých kandidátkách nějaké Romky nebo Romy? Proč ano nebo proč ne?

ČSSD nevybírá své kandidáty podle národnosti nebo náboženství, ale podle programových hodnot.

Ceny nemovitostí a pronájmů neustále rostou a i pro běžné rodiny se stává bydlení nedostupné. Je řešením výstavba sociálních bytů? Budete prosazovat zákon o sociálním bydlení?

Dostupné bydlení je jednou z našich největších priorit a cest jak k němu dojít nabízíme několik. Prosadíme zákon o veřejně prospěšných bytových společnostech. Díky tomu mohou nové byty zlevnit až o 30 %. Zejména však tento model umožní během dvou až tří let od nabytí účinnosti zákona stavět až 15 tisíc bytů ročně.

Jeden z nejdůležitějších kroků vidíme v tom, že zvýšíme minimální mzdu

Zachováme nízké daně z nemovitostí pro 1. až 3. nemovitost na fyzickou osobu. Zavedeme takové daně, které budou bránit spekulacím s byty a jejich nedostatečnému využití skrze zdanění 4. a další nemovitosti. Zřídíme Státní bytový fond, který bude pořizovat byty a pronajímat je za normální ceny například seniorům, samoživitelkám, handicapovaným, mladým rodinám s dětmi nebo i státním zaměstnancům, jako jsou hasiči, pošťáci, policisté, knihovníci či pečovatelky.

Jakým způsobem chcete zabránit obchodu s chudobou?

Jeden z nejdůležitějších kroků vidíme v tom, že zvýšíme minimální mzdu. Od ledna 2022 chceme zvednout minimální mzdu na 18 tisíc Kč a od roku 2023 na 20 tisíc Kč a zákonem zaručíme její pravidelné navyšování. Zvýšení minimální mzdy se odráží i v růstu zaručených mezd a průměrné mzdy, a prospívá tak všem pracujícím.

Ústavní soud zrušil tzv. bezdoplatkové zóny. Jaký máte na toto rozhodnutí názor? Budete prosazovat přijetí obdobného zákona v budoucnu?

Majitelé ubytoven jsou novodobí šmejdi (obchodníci s chudobou) a stát musí najít cestu, jak jim tento byznys zarazit. A zároveň jak zarazit vznik vyloučených lokalit v našich sousedstvích, protože to je ten zásadní problém.

Uvažujete o tom, že by se uzákonila, tak jak je tomu i ve světě, povinná školní docházka do 18 let, která by zaručila, aby část dětí po základní školní docházce nekončila mimo vzdělávací systém?

Chceme uzákonit skončení základní školní docházky až po jejím úspěšném dokončení a maximálně zpřístupnit pro všechny žáky a žákyně středoškolské vzdělávání, zejména dostupnějšími internáty a ekonomickými stipendii. Zároveň chceme zavést nové možnosti dokončení základního a středoškolského vzdělání pro dříve neúspěšné.

Některé kraje, například Ústecký kraj, se v porovnání s ostatními kraji řadí ve vzdělanosti mezi podprůměrné. Jakým způsobem chcete zlepšit situaci v krajích, kde se dlouhodobě objevuje nižší počet absolventů středních a vysokých škol?

Zavedeme novou skutečně cílenou pomoc do takových regionů - menší počty žáků ve třídách, kvalitnější profesní podporu učitelů, motivaci pro více kvalifikovaných a aprobovaných učitelů a více přímých pedagogických intervencí. Spustíme konkrétní programy pro ekonomická stipendia na středních a vysokých školách. Zavedeme nové nástroje pro skutečnou spolupráci rodin se školami. Školy v tom nesmí zůstat samy. Také podpoříme vysoké školy v regionech v cílených programech a nových oborech pro rozvoj regionu a vyšší vzdělanost.

Jaký je váš názor na cílenou podporu vzdělání romských studentů? Konkrétně například stipendia pro romské středoškoláky nebo vysokoškoláky? Popřípadě, jak zvýšit vzdělanost Romů a Romek v České republice?

Stipendia fungují dlouhou dobu, netvoří však skutečnou síť, která by účinně fungovala jako trampolína k vyššímu vzdělání. Podpoříme vyšší spoluúčast samotné romské komunity pro zlepšení vnímání vzdělání jako hodnoty a její podpory v rodinách. Podpoříme sdílení dobré praxe z míst, kde to funguje.

Jaké konkrétní kroky by se měly ve vládě během následujícího volebního období udělat, aby se stát dostatečně připravil na hrozbu další vlny koronaviru či jiné pandemie v blízké budoucnosti?

Proti další vlně koronaviru bychom se měli všichni nechat očkovat. Očkování by však mělo zůstat jako dobrovolné. Jasně se již ukazuje, že očkování skutečně brání těžkým průběhům. Proti jiným pandemiím by nás měl chránit pandemický zákon. Ten nám pomůže třeba v tom, aby nehrozil kolaps nemocnic a zdravotnického systému jako takového.

Po boku pandemického zákona musíme zmínit také kurzarbeit z dílny ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, který navazuje na její úspěšný program Antivirus. Kurzarbeit v době krize pomůže zaměstnancům, když jim nebude možné z objektivních důvodů přidělit práci. Stát v tom případě bude zaměstnavatelům částečně kompenzovat vyplacené náhrady mzdy. Cílem je překlenout krizové období a udržet pracovní místa zaměstnancům.

Jak by mělo podle vás probíhat očkování? Mělo by být například povinné? Pro všechny nebo jen pro určité profese, které běžně přicházejí do kontaktu s širší skupinou lidí?

Nikoho nechceme a nebudeme k očkování nutit. Každý si musí k tomuto rozhodnutí dojít sám. To platí i pro profese, které přicházejí do kontaktu s širší skupinou osob.

Jakým způsobem chcete přistupovat k očkování v sociálně vyloučených lokalitách? Plánuje se větší osvěta k vakcinaci nebo i přímá terénní sociální práce, která by motivovala její obyvatelé se očkovat? Nebo to vaše strana nebude nějak speciálně řešit?

Máme dobré zkušenosti s mobilními očkovacími týmy. Ve spolupráci s terénními pracovníky by jistě bylo vhodné do vyloučených lokalit napřít osvětovou práci a zde přítomné se snažit maximálně proočkovat.

Některé strany mluví o tzv. zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Souhlasíte s tím, že takový problém existuje? Jsou sociální dávky nějak masivně zneužívány? Pokud ano, v jakém finančním objemu?

Dávky se masivně nezneužívají. Vždy budou existovat nepoctiví jednotlivci, ale podle nich přece nejde nastavovat celý systém pomoci! Samotné sociální dávky bez důchodů – ať státní sociální podpora jako rodičovský příspěvek, dětské přídavky, příspěvek na péči, nebo pomoc v hmotné nouzi – odpovídají méně než 9 % výdajů státního rozpočtu. Ve srovnání s ekonomickou výkonností země pak dávky odpovídají méně než 3 % HDP. Bavíme se tak o poměrně malých výdajích, přesto ODS, TOP 09 nebo SPD trnem v oku.

My nabízíme řešení, jak dávky vylepšit, aby skutečně pomohli lidem vrátit se zpět do normálního života. Namísto několika dávek, ve kterých se nikdo nevyzná, chceme prosadit základní na majetek testovaný příjem.

V jaké souvislosti a koho označujete slovem nepřizpůsobiví? Pokud tento výraz nepoužíváte, zdůvodněte prosím proč?

Tento výraz v sociální demokracii nepoužíváme. Je to slovo, které úplně ztratilo svůj původní význam a ti, co se jím tak často ohání, by se mohli nejdřív podívat sami na sebe, jestli obyčejná slušnost a dodržování zákonů je jim vůbec vlastní.