Nový člen "romské rady" Petr Čáp: Je třeba, aby Romové participovali na různých agendách na všech úrovních. Občanská část Rady musí vystupovat víceméně jednotně

Petr Čáp

Jedním z nových členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny je i ředitel Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Petr Čáp. Ten dříve pracoval v Agentuře pro sociální začleňování nebo byl členem spolku Aslido, jehož cílem je podpořit lidi bez domova v zapojování do řešení jejich obtížné situace. V "romské radě" se chce zaměřit na tři základní témata: zdraví, jeho dostupnost pro Romy, participace Romů v různých agendách na lokální, regionální a národní úrovni a evropské fondy. Vláda čtyři nové členy jmenovala 21. září 2020.

Co očekáváte od členství v "romské radě"?

Neptejme se, co já očekávám od Rady, jako spíše, co Rada očekává ode mě. Bylo pro mě velkou ctí, když mi pár přátel z romských organizací zavolalo, že by mě rádi nominovali s ohledem na naši dosavadní spolupráci. Rád bych k činnosti Rady přispěl svoji zkušeností jak z práce pro státní správu, tak i zkušeností s fondy EU a regionálním rozvojem obecně. Tam vidím velký potenciál pro rozvoj v tématech romské emancipace, inkluze a kvality života.

Na jakou oblast se chcete zaměřit?

Jako vystudovaný sociální pedagog mám nejblíže k tématům práce s dětmi, mládeží a rodinou. Tato témata jsou v Radě již velmi expertně pokrytá kolegy, takže bych se rád zaměřil na další témata, která mě osobně i profesně velmi zajímají.

Zmíním tři okruhy: prvním je otázka zdraví, jeho dostupnosti pro Romy, diskriminace v přístupu k péči a s tím spojená zdravotní situace ve vyloučených lokalitách. Zde je před námi spousta práce.

Druhým tématem, které je ale s tím prvním spojeno, je podpora procesů participace Romů v agendách, které se jich týkají, a to jak na lokální, tak i regionální a národní úrovni. Musíme systém naučit vést otevřený a opravdový dialog.

Posledním tématem jsou již zmíněné evropské fondy, kde bych v Radě rád přispěl propojováním možností ESI Fondů s naplňováním cílů Strategie romské integrace.

Jak hodnotíte dosavadní činnost rady, co by se mělo změnit?

Důležité bude, aby občanská část Rady vystupovala vůči partnerům z veřejné správy víceméně jednotně, jen tak dosáhneme úspěchů v podpoře realizace cílů Strategie romské integrace. A o to tu jde - papír totiž snese vše, důležité jsou ale výsledky. Oceňuji, že za přispění Rady vznikala nová Strategie romské integrace participativně, o tom jsem hovořil v předešlé otázce, nesmíme ale ustrnout a utopit se v dílčích neshodách o plánu cesty, když opravdový cíl naší snahy leží ještě hodně daleko.