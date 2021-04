Patrik Daniel: S hejty v online se setkávám celkem často, ale nás studenty by to nemělo odradit

Mladý talentovaný student Mezinárodní konzervatoře v Praze je stipendistou organizace ROMEA už druhým rokem. Od dětství mu byla blízká hudba a video produkce, od 13 let skládá texty a také si sám hudbu tvoří a nahrává. Tento rok chce úspěšně odmaturovat a dále pokračovat v mediálních a múzických studiích.

Mediální a múzická studia byla pro Patrika jasnou volbou. Od dětství se věnuje tvorbě hudby, natáčení videí i postprodukci. Motivaci našel u veřejně známých romských umělců jako například raper Rytmus.

„Viděl jsem třeba Rytmuse a další lidi, kteří tvořili videoklipy. Líbilo se mi to, tak jsem tenkrát vzal starý mobil. Bylo mi 10 let a začal jsem se v pokoji natáčet a nikomu jsem o tom neříkal. Až když mi bylo 14, řekl jsem rodičům, co vlastně dělám, a máma mi koupila kameru," říká stipendista organizace ROMEA Patrik Daniel.

Stipendijní program organizace ROMEA není jen o finanční pomoci během studia. Součástí programu je podpora vzdělání ve formě doučování, vzdělávacích kurzů a také pravidelných studentských setkání Baruvas. Na těchto setkáních se studenti nejen dále vzdělávají, ale mají možnost se navzájem poznat a navázat vztahy napříč republikou.

„Stipendium od organizace ROMEA mi pomáhá nejen finančně, ale je to i taková motivace během studia. Jsem hrozně rád, že jsem díky stipendiu poznal i další studenty na Baruvas. Mohl jsem si s nimi popovídat a zjistit, jak na tom jsou oni. Zjistil jsem, že někteří to mají dost podobně jako já,“ uvedl Patrik Daniel.

I on se jako romský student setkává s hejty na sociálních sítích, ale nenechá se jimi odradit a chce být čím dál tím lepší.

„S hejty v online prostředí se setkávám celkem často, když čtu zprávy, které se týkají Romů. Je to smutný. Já si myslím, že by nás to jako studenty nemělo odradit. Měli bychom jít dál, pracovat na sobě a na svých cílech, zdokonalovat se,“ říká stipendista organizace ROMEA.