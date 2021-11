PREMIÉRA: „K Serinkovi jsem přišel úplnou náhodou. Měl by být součástí české historie,“ říká Ondřej Liška

Do dnešního rozhovoru Patrika Bangy přijal pozvání bývalý poslanec a exministr školství mládeže a tělovýchovy a zakladatel iniciativy Černý partyzán Ondřej Liška. Proč usiluje o to, aby do učebních osnov byla zařazena romská historie a proč je podle něj důležité si připomínat tzv. Černého partyzána Josefa Serinka? Podívejte se na celý rozhovor dnes ve 20:00.