PREMIÉRA: "Když na mě pokřikují, ať jim nevykradu šatny, zapřu se a hraju ještě lépe," říká hrář AC Sparta Josef Gabčo

"Nevykraď nám šatny". To bývá jeden z častých pokřiků, kterým chtějí soupeři při hře rozhodit Josefa Gabča, futsalového útočníka A týmu AC Sparta, který je hostem dalšího dílu pořadu Desetiminutovka Plus Richarda Samka.

"Vždy se zapřu a hraju ještě lépe, aby to soupeře ještě víc naštvalo," říká v rozhovoru pro ROMEA TV Josef Gabčo. Podle něj by měli lidé brát rasistické narážky s nadhledem. Pro Gabča je nejdůležitější sport. Velkým vzorem v dětství i v dospívání mu byl jeho otec - Josef Gabčo, jeden z nejslavnějších útočníků české reprezentace devadesátých let.

"Sport mě naučil pravidla. Dost Romů má talent, ale většina ho promarní. Buď je stáhnou kamarádi nebo je rodiče neposouvají dál. Kdo šanci uspět, třeba ve sportu, vymění za běžné požitky, je ztracený," říká pro ROMEA TV Gabčo junior.

Za sebou už má reprezentaci českého týmu do 21 let. Kromě angažmá v SK Olympik Mělník působil dva roky v týmu Benago Zruč nad Sázavou. Po návratu do Mělníku pomohl jeho týmu s postupem do první ligy. Dnes si obléká dres týmu AC Sparta Praha.