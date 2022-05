PREMIÉRA: "Slušnost není automatické vítězství, ale cesta k pochopení," říká tanečník, kuchař a cukrář Nikolas Petík

Nikolas Petík se narodil v Hradci Králové a má čtyři sourozence. Zásadní rady do života dostal od babičky a dědečka, kteří od něj vyžadovali hlavně slušnost, poctivost a pracovitost. Stačilo jim, aby se vyučil zedníkem, postavil si dům a slušně žil: „Oba jsou pro mě velkým vzorem. Babička mi říkala, ať si v životě plním své sny. Tak se o to snažím," říká Nikolas Petík v dalším díle pořadu Desetiminutovka Plus.Životní dráhu místo cihel a malty, spojil s kuchyní, barem a tanečním parketem. Je tedy cukrářem, kuchařem, číšníkem a tanečníkem. „Především jako číšník jsem poznal, že veřejnost nás Romy rozděluje, nevěří nám a má obavy“. Následně popisuje jednu z mnoha podobných zkušeností. „Jednou se zákaznice ptala, jaké jsem národnosti. Když jsem ji řekl, že jsem Rom, byl oheň na střeše. Říkala, že kdyby věděla, že jsem Rom, tak by se od mě nenechala nikdy obsloužit.“ Nikolas popisuje, že byl v šoku. Pak si se zákaznicí popovídal a vše si vysvětlili. „Nakonec mi řekla, že až příště přijde, bude ráda, když ji budu obsluhovat já“.Ve volném čase se Nikolas Petík věnuje i tanci, romskému a latinskoamerickým. Jeho videa mají na sociálních sítích velkou oblibu. „Hodně natáčím videa s romským tancem, nejde jen o ten tanec, jde o náš romský život, styl, kulturu a tradice.“ Víc se dozvíte v Desetiminutovce Richarda Samka dnes ve 20:00 na ROMEA TV.