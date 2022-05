Roman Máca: Dezinformátoři jsou jako prodejci předražených hrnců

„Když přijde nějaká krize, nová krize, něco neznámého, tak čeho se lidé často bojí? Toho, co neznají, s čím nemají žádnou zkušenost. Tam je potom prostor i pro různé dezinformátory, kteří se toho chytnou,“říká v rozhovoru pro ROMEA TV analytik Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost. Dezinformacemi se zabývá, protože nesnáší takzvané „šmejdy“, jako byli v minulosti například prodejci předražených hrnců. A přesně tak se podle něj chovají dezinformátoři.„Dokáží nakrmit tu svoji skupinu lidí, kteří nedokážou pochopit, že by něco mohlo být z nějaké logické posloupnosti. Že ti, kteří jsou vědci, studují dvacet let na profesionální úrovni, jsou pro ně nějaké elity, lidé odtržení od reality. A protože spousta konzumentů dezinformací žije v rovině nějakých spiknutí, jsou vědci podle nich placeni farmabyznysem, ilumináty, Sorosem, Billem Gatesem a podobně,“ vysvětluje Máca myšlení tlidí, kteří dezinformátory sledují a jejich informace poté vydávají za správné a ověřené.„Dezinformátoři, kteří za to -v uvozovkách „nezávislé zpravodajství“ -inkasují peníze, podobně jako ti, kteří oblbovali prodejem hrnců,“vysvětluje v rozhovoru pro ROMEA TV spojitost se „šmejdy“ Máca.V rozhovoru také vzpomíná na televizní debatu, ve které mluvil proděkan lékařské fakulty o svých zkušenostech s léčbou nemoci Covid-19. „Popisoval tam to, co vidí každý den na svém oddělení. Na druhé straně seděl elektrikář, který tomu docentovi, přednostovi kliniky, proděkanovi lékařské fakulty vysvětloval, že to, co vidí každý den na svém oddělení není pravda a všechno je to podvod,“ přibližuje Máca.Covid vystřídala ruská agrese na Ukrajině. A na toto téma „přestoupila“ i část dezinformátorů, kteří od důvěřivých lidí vybírají peníze na svou „nezávislou“ činnost. „Je pozoruhodné, že ti proruští aktivisté hlásají, že je to jen „svobodný názor“. Jenže ten jejich svobodný názor, který se snaží lidem vnuknout jako jejich pohled na věc, se velmi často shoduje s tím, co hlásají v Moskvě a jak se to zrovna mění, tak se mění i ten „svobodný názor“. A právě ten „názor“ je na objednávku kdesi z východu a za peníze kdesi z východu,“ dodává Máca.Kdo jsou aktuální „hvězdy“ dezinformační scény? Jak si informace ověřovat? A jak moc pokročila společnost v boji proti dezinformacím obecně? Sledujte rozhovor na ROMEA TV!