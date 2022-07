Student Univerzity Karlovy Martin Kanaloš: Uvažuji o práci v diplomatické sféře, chci přednášet na univerzitě

Martin Kanaloš (FOTO: Nadace Albatros)

Martin Kanaloš je vysokoškolský student na pražské Univerzitě Karlově. Za rok ho čekají státnice a během studia mu pomáhá i stipendium organizace ROMEA. Nedávno absolvoval stáž na Velvyslanectví Kanady v Praze, kterou velvyslanectví organizuje společně s Nadací Albatros. Martin se tam 3 měsíce věnoval projektům veřejné diplomacie, které podporují práva Romů a dalších menšin.

Martine, gratulujeme k úspěšnému absolvování stáže! Jak probíhalo výběrové řízení?

Děkuji. Výběrové řízení probíhalo ve dvou kolech. První kolo bylo písemné. Měl jsem za úkol navrhnout dopis ministrovi a následně popsat, jak bych zorganizoval recepci na ambasádě. V druhém kole byl ústní pohovor s přijímací komisí. Ptali se mě na mé studium, mé znalosti o Kanadě a mé plány do budoucnosti. Obě kola proběhla samozřejmě v angličtině.

Kdy jsi stáž začal a k jakým činnostem jsi se dostal?

Stáž jsem začal až měsíc potom, co mi bylo sděleno, že jsem přijat, jelikož jsem musel projít bezpečnostní prověrkou. Byl jsem na politickém oddělení, kde jsem již několik pracovníků znal z přijímacího řízení. Hned první den jsem měl na rozvrhu meeting s paní velvyslankyní. Přiznám se, že jsem byl nervózní, ale nakonec k tomu ani nebyl důvod. Paní velvyslankyně je velmi milá, přátelská a dokázala navodit příjemnou atmosféru. V ten moment jsem ani netušil, že s paní velvyslankyní budu jednat na denním pořádku. Politické oddělení se totiž věnuje různým projektům veřejné diplomacie. Tyto projekty pak zprostředkováváme paní velvyslankyni.

Můžeš zmínit nějaké aktivity, které tě na stáži zaujaly?

Zaujalo mě, že kanadská vláda má ve svém politickém programu podporu integrace a diverzity. Tuto myšlenku zařazení menšin do společnosti se také snaží šířit v rámci svých velvyslanectví. Například podporuje neziskové organizace, ať už finančně nebo mediálně. Jako příklad za naše velvyslanectví mohu uvést diplomatickou návštěvu ve spolku Palaestra.

Kanadské velvyslanectví tento spolek finančně podpořilo před několika lety a stále s ním udržuje kontakt. Palaestra je neziskový boxerský spolek založený Romem panem Janem Balogem. Ten nám ukázal, jak pomáhá dětem ze sociálně slabých rodin pomocí fyzického a psychického cvičení nalézt sebevědomí. Bylo to pro mě velmi obohacující setkání a velmi mě to nadchlo. A nebyl jsem jediný.

Paní velvyslankyně byla tak nadšená, že dokonce navlékla boxerské rukavice a šla do boxerského ringu. Jak to dopadlo, se můžete podívat na twitterovém účtu velvyslanectví. Jsou tam i fotky ;-).

Včera jsme měli v rámci #AmbassadorForADay příležitost navštívit neziskovou organizaci Palaestra, kterou založil a provozuje český romský boxer Jan Balog. Palaestra umožňuje dětem ze sociálně slabších rodin provozovat zájmovou činnost a aktivně tak trávit svůj čas. Děkujeme! pic.twitter.com/oXyNkF42kT — Kanada v CZ (@VelKanCZ) June 7, 2022

To zní zajímavě. Martine, jaké nové dovednosti jsi se na stáži naučil?

Jednoznačně jsem se naučil, jak jednat diplomaticky. Odpozoroval jsem to od svých kolegů diplomatů, kteří i v situacích, kdy vše neprobíhá podle plánu dokážou zachovat chladnou hlavu a vyjednat podmínky, se kterými se dá pracovat. Na velvyslanectví jsem si také rozšířil znalosti v etiketě. Jak například konverzovat se společensky významnějšími osobami, jak se uctivě chovat k dámám anebo jak se formálně oblékat. Jsem také rád, že na velvyslanectví můžu uplatnit svou slovní zásobu v angličtině, jelikož na velvyslanectví pracují rodilí mluvčí z Kanady.

To nás moc těší. Co si myslíš o stážích, jsou pro studenty nějak přínosné?

Myslím si, že pracovní stáže jsou skvělý způsob, jak se student připraví na reálný život po škole. Na stáži si může osvojit dovednosti, které pak bude moct aplikovat ve svém zaměstnání. Pokud se mu během stáže něco nepovede, nebo něco nezná, nevadí to, protože je stážista, který je tam od toho, aby se to naučil. V zaměstnání už tak shovívavý zaměstnavatel být nemusí. Proto mají studenti, kteří podstupují stáže při ucházení o práci navrch a mnohdy si je zaměstnavatelé vyberou raději než ty uchazeče, kteří žádnou stáž nepodstoupili.

To máš, pravdu. Zúčastnil jsi se také setkání podpořených stipendistů Nadace Albatros. Co ti to setkání dalo?

Odnesl jsem si nezapomenutelný zážitek, a hlavně nová přátelství. Konečně jsem poznal lidi, co to mají v životě zrovna jako já. Jsou romského původu, studují vysokou školu a neměli to štěstí, aby je jejich rodiče mohli podporovat ve studiu. V průběhu vysokoškolského, ale hlavně gymnaziálního studia jsem měl často pocit, že všichni ostatní se mají líp než já. Nemusí řešit finanční situaci svou a svých rodičů. Nemusí řešit studium, protože ví, že se o ně rodiče postarají. Nemusí řešit svůj původ, protože jsou součástí většiny. Ale v Brně, když jsem postupně vyslechl životní příběhy studentů, kteří zažívali stejná dilemata jako já, tak jsem najednou cítil, že v tom nejsem sám. Byl to nepopsatelný pocit. Hrozně se mi ulevilo.

Martine, za to jsme moc rádi. Za rok budeš skládat magisterské státnice, uvažoval jsi co dál? Dokážeš si teď díky stáži na Kanadském Velvyslanectví představit své budoucí povolání?

Teď studuji magisterský obor Dějiny moderní evropské kultury na Univerzitě Karlově. Chtěl bych pokračovat v akademické sféře, přednášet na univerzitě. Dále psát beletrii, čemuž se věnuji již nyní. O práci v diplomatické sféře jsem díky stáži také zauvažoval. Líbilo by se mi třeba pracovat na kulturním oddělení na velvyslanectví. Určitě bych se tímto směrem vydal, pokud by se naskytla příležitost.

Ty sám jsi romský student a pocházíš ze Sokolova, abys mohl studovat na své vysněné univerzitě v Praze, pomohlo ti stipendium od organizace ROMEA. Studium a život v Praze je pro tebe určitě občas výzva. Co bys vzkázal ostatním, nejen romských mladým lidem, kteří také uvažují vydat se na cestu za vzděláním a osamostatněním se?

Chtěl bych vzkázat všem, že vysoká škola není pouze o učení se nad učebnicí do dvou do rána. Vysoká škola je primárně o získávání zkušeností a navazování kontaktů. Zkušenosti můžete získávat všelijak, třeba právě stáží. Kontakty můžete navázat se spolužáky na studentských akcích. Z těchto kontaktů postupně vzniknou vztahy přátelské, pracovní, nebo dokonce partnerské. Kontakty můžete navazovat s vědci a profesory na konferencích a seminářích.

Na vysoké škole si jsou vyučující a studenti rovni. Vytváří takzvané kolegium, z čehož máme anglické slovo college a v češtině slovo kolej, což dříve nebyla jen ubytovna pro dojíždějící studenty, ale prostor, kde každý student mohl vyjádřit svůj názor a věnovat se tomu, co umí a co ho baví. A já bych přál všem, aby tento prostor měli.

Martine, děkujeme za rozhovor a přejeme ti mnoho dalších úspěchů!