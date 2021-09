VIDEO: BAŠAVEL, Martin Kraus, Jan Pohlodko a bratři Milkovi

ROMEA TV vám přináší nový díl hudebního pořadu BAŠAVEL, do kterého si moderátor Richard Samko pozval hned několik hudebníků. Budete si moci poslechnout Martina Krause a jeho otce, Jana Pohlodka a bratry Pavla a Lukáše Milkovi.

Bratři Milkovi pocházejí z Bohumína nedaleko Ostravy. Ve své tvorbě se snaží zmodernizovat staré romské písně do funky stylu, zpívají romsky i česky. Milkovi za sebou mají několik hudebních vystoupení v Polsku, mimo jiné i v polské televizi TVP2.

„Styl, který hrajeme, je na bázi 80. let. My pouze ty písně inovujeme. Přáli bychom si velké show, velké koncerty, aby o nás lidé věděli, protože to vše děláme pro ně,“ říká v rozhovoru pro ROMEA TV Pavel Milko. K hudbě bratry vedl otec od dětství.

Jan Pohlodko v roce 2018 vyhrál pěveckou soutěž Miri Gili, která dává možnost mladým nadějným talentům se zviditelnit. Dnes sám koncertuje a píše si své vlastní texty. Také spolupracuje s Martinem Krausem a jeho otcem.

„Když jsem vydal svoji skladbu Pocity, která neměla refrén, Honza mi na ni napsal, že se mu líbí a o čtrnáct dní později mi poslal vytvořenou nahrávku refrénu. Od té doby spolu tvoříme dál,“ říká v rozhovoru pro ROMEA TV Martin Kraus.

Pořad se tentokrát natáčel v pražském Kulturním domě Star v Komořanech. ROMEA TV děkuje za poskytnutí prostorů.

Podívejte se na tento exkluzivní díl pořadu BAŠAVEL.