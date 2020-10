Nové Romano voďi: Ředitelka školky Lenka Kurová, o neštěstí v Bohumíně nebo ostravské osadě Bedřiška

Hostem Rozhovoru Jarmily Balážové je tentokrát Cyril Koky, kandidující do Senátu ve volebním období č. 42. Je historicky poprvé, kdy Rom kandiduje do Senátu, ne za národnostní, ale většinovou stranu a to se vší podporou, tedy spoty, letáky, novinovými články v Pirátských listech, bannery atd. Co si myslí o volební účasti, o úloze Senátu, zneužívání romského tématu ve volbách a proč on sám kandiduje? "Musíme přestat nadávat na Facebooku a začít kandidovat," uvedl Cyril Koky v rozhovoru.