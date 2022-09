Rukeli, vězeň číslo 9841. Životní příběh slavného boxera Johanna Trollmanna

Asociace německých profesionálních boxerů v roce 2003 oficiálně uznala Johanna Trollmanna za německého šampiona v polotěžké váze z roku 1933. Město Hannover v roce 2004 po Trollmannovi pojmenovalo jednu ze svých ulic „Johann-Trollmann-Weg“. Od roku 2011 nese jeho jméno také sportovní hala v Berlíně-Kreuzbergu. Další památníky tohoto odvážného sportovce, jehož životní příběh je zpracován i ve formě knih (např. Johann Trollmann and Romani Resistance to the Nazis od Jud Nirenberg z roku 2016), filmů i divadelní hry, stojí v Berlíně, Hannoveru, Hamburku, ale také v USA či Kanadě.

Ani po přemístění do jiného koncentračního tábora ale Rukeli neunikl pozornosti. Byl opět nucen bojovat v zápasech,které s důstojností a fair-play typickou pro boxerskou disciplínu neměly nic společného. Přesto vítězil. Osudným se mu stal souboj s nenáviděným spoluvězněm v pozici místního kápa – Emilem Corneliem. Navzdory bídnému stavu, v němž Trollmann byl, souboj vyhrál. To ovšem Cornelius neunesl a za porážku se pomstil tím, že Rukeliho nechal pracovat do naprostého vyčerpání, a když se již bezvládný nemohl bránit, zavraždil ho ranou obuškem. Jeho tělo pak bylo hozeno do hromadného hrobu s mnoha dalšími poblíž tábora.

Svobodný ale Rukeli nebyl. V červnu téhož roku ho v Hannoveru zatklo gestapo a v říjnu byl deportován do koncentračního tábora Neuengamme nedaleko Hamburku. Od té chvíle byl vězněm číslo 9841.Nedlouho poté ale velitel SS v Neuengamme Albert Lütkemeyer – jakožto někdejší rozhodčí – šampiona v boxu poznal. Po nucených pracích, které vězni vykonávali celý den, tak musel Trollmann ještě po večerech bavit místní esesmany tím, že proti nim, o třicet kilo lehčí než v době své boxerské kariéry, nastupoval do ringu. Brzy by takto zemřel, kdyby ho nezachránila skupina spoluvězňů vedená Andrém Mandryxcsem, která se snažila využívat svých kontaktů na záchranu vybraných osob. Vězeň číslo 9841 tak oficiálně zemřel 9. února 1943 na selhání srdce a skutečný Trollmann vyměnil svou identitu za jiného zemřelého vězně, jehož tělo vydávali spoluvězni za Trollmannovo. S novým číslem pak byl zanedlouho transportován do tábora Wittenberge.

Pod vlivem těchto událostí se Johann rozhodl na další zápas v ringu připravit jako na divadlo – protože co jiného předvedli organizátoři vrcholné boxerské soutěže ruku v ruce s nacisty? Mezi provazy tak nastoupil s odbarvenými blond vlasy a obličejem napudrovaným moukou. Jasný vzkaz. Jsem tu bílý. Budete mě konečně respektovat jako sobě rovného? Zároveň šlo o zoufalý výsměch primitivní nacistické ideologii, pro kterou byli mnozí ochotni manipulovat s pravidly fair-play, s hodnotami i s lidmi. I svět mimo ring začal stále víc hrát podle pokroucených pravidel. Rukeli se v červnu 1935 oženil s Němkou Olgou Bilda a narodila se jim dcera Rita. Několik měsíců po jejich svatbě ovšem vešly v platnost norimberské rasové zákony, což pro většinu Romů a Sintů předznamenalo tragický konec, a ti, kdo chtěli sňatkem „pošpinit“ germánskou krev, se ocitli mimo zákon. Rukeli byl na konci roku 1935 přinucen podstoupit sterilizaci. Aby ochránil svou ženu a dceru, rozhodl se s manželkou rozvést. Následně byl několik měsíců vězněn v pracovním táboře Hannover-Ahlem a v roce 1939, krátce poté, co vypukly boje druhé světové války, dostal povolávací rozkaz do wehrmachtu.

Johann Trollmann

Učo the zoralo sar o maškarutno pro stromos. Vašoda le Johannos Trollmann , igen lačhe športovcos the bokseris khatar o Hannoveris akor sar imar barolas o nacizmos, vičinenas „Rukeli“ – andre ňemcikone Romengeri čhib – maškar o Sinti: oda has stromos/kašt. Le Trollmannoskere dživipnastar peske iľa e inšpiracija ňemecko režiserka Rike Reiniger andro dramatos Cikánský boxer. Soske e paramisi pal leskero dživipen mek andre ala ďivesa o manuša kamen te šunel? Soske len interesinel?

O Trollmannos uľiľa andro berš 1907, has les ochto phrala pheňa u amatersko boksos chudľa te kerel imar sar leske has ochto berš. Sar leske has dešupandž berš, khelďa avri regijonalno šampijonatos u ile les andro boksersko klubos Heros Hannover.

Andro berša, kana jov kerelas o boksos, les has aver boksersko technika, sar avre bokseren. Andro ringos khelelas avri le dinamickone frišne demavipnenca, na bisterelas pro pindre u pašal o supera – sar phenelas o boksersko vizionaris o Muhamad Ali – urňisaľolas sar lepetka u dadnderelas sar pčola. Akor has andro boksos aver technika, aver štilos.

Peskera specifickona technikaha, le talentoha khelďa avri o Johannos Trollmann, bokseris šukar sar o herci andro Hollywoodos, andro berš 1933 pro majstrovstvos andre Ňemecko andre kategorija „jepaš phari“ (69/81 kg) [polotěžká váha] upral o Adolf Witto. O Rom sar vitejzis andro športo, savo o Hitler dikhelas sar jekh maškar o kralovska disciplini andro športos, kaj hin nekhbuter te dikhel o germansko baripen?

O zapasos, savo džalas dešuduj kotora, našťi khelďa avri upral o ňemecko športovcos Johannos Trollmann, bo has Rom. O nacisticka majbare šere oda avka na kamenas te mukhel. O rozhodci le Trollmannos na vičinde avri sar vitejzis. Le manušenge pro zapasos kada na has pre dzeka u kerenas bari vika. Paľis o Trollmannos o titulos majstros andre Ňemecko chudľa. Na pregejle but ďivesa u o titulos leske the avka ile. Phende, kaj leskero boksos has but ňemecko. O publikum imar našťi ňič kerelas.

Som adaj - parno

Pal kada pre aver zapasos andro ringos kisitinďa o Johann o teatros – bo so aver sikhade o organizatora andre bari boksersko suťaža jekhetanes le nacistenca? Maškar o šele gejľa farbimen šarge balenca u pro muj peske thoďa parno jaro. Mi sako dikhel. Som adaj – parno. Dena man paťiv, imar som ajso sar tumen? Jekhetanes džalas tiš pal oda, te anel avri pro pheras primitivno nacisticko idejologija, vaš savi buter džene na daranas te džal mujal o reguľi andro fair-play, na daranas te visarel le manušengere čačipena, e moralka. The e luma na ča andro ringos chudľa te ľikerel paš o na fel reguľi. O Rukeli junoste andro berš 1935 iľa vera la Ňemkaha la Olgaha Bilda u uľiľa lenge e čhajori Rita. Na but čhon pal lengeri vera dine avri o norimberska rasova reguli, u kada has o agor andro bibachtaľipen predal but Roma the o Sinta, u ko kamelas te „meľarel! germansko rat, ta has mardo la reguľaha. Andro agor andro berš 1935 leske phende, kaj musaj te džal pre sterilizacija. Daralas pal e čhajori the e romňi, ta diňa la romňaha o rozgejľipen. Paľis les pro buter čhon phandle andro buťakero taboris andro Hannover-Ahlem u andro berš 1939, na but pal oda, sar pes chudľa o baro lumakero mariben, chudľa o ľil, kaj te avel andro Wermacht.

La ňemcikona armadaha has andro mariben andre Poľsko, e Belgija, e Francija u tiš pre vichodno fronta, kaj has mardo, viľindo, ča na muľa.

Ča temporalno leperipnaskero bar vaš Johann Trolmann Berlínoste, andro Kreuzberg, 2010 / Foto: Wikiwand

Andre armada has dži andro berš 1942 – kana has avka sar savore Roma khatar o Wermacht čhido avri, bo pen dikhelas pro rasova phučibena. Phundrado dživipen le Rukeli the avka na has. Junoste oda berš les andro Hannover iľa o Gestapo u oktobriste les deportinde andro koncentračno lagro Neuengamme na dur le Hamburkostar. Akorestar has phandlo manuš le numeriha 9841. Paľis les jekh veľitelis SS andro Neuengamme Albert Lütkemeyer – bo kerelas o rozhodcas – prindžarďa, džanelas, kaj has šampijonos andro boksos. Pal phari buťi andro taboris, savi odoj andre phandle manuša kerenas calo ďives, o Trollmannos, savo has tranda kili lokeder akorestar sar has šampijonos, mek džalas andro ringos le esesakenca, te lenge kerel lačhi kedva. Na kampľa but u merelas bi odoj, te les na arakhlehas o manuša, so has leha andre phandle. Has odoj ajse manuša, sar šeralo has maškar lende o André Mandryxc, so len has o kontakta u kidenas avri varesave manušen, te len arakhen. Phandlo manuš le numeriha 9841 oficijalnones muľa 9. februariste 1943 pro jilo u avka o Trollmannos čerinďa peskeri identita. Neve numeriha les paľis deportinde andro lagros Wittenberge.

Jekh than/chev predal buter mule manuša

Choc has andro aver koncentračno lagros, the avka le Rukeli na has smirom. Pale les bičhavenas pro zapasi, kaj na has ňič ajso sar hin paťiv maškar o športovci the o fair-play, save hine tipicka kije boksersko disciplina. Khelelas avri. Andre bari bibacht pejľa sar boksinelas jekhe na lačhe kapoha – vičinenas les Emil Cornelie. Imar les na has but zor, the avka khelďa avri. O Cornelius pre leste chalas bari choľi u delas les pre phari buťi. Sar imar na birinelas, ta les murdarďa le obuchoha. Čhide les andre jekh chev paš aver mule manuša na dur le lagrostar.

Te na phenďahas jekh manuš, savo has leha andro lagros, sar oda has, ta pal oda sar muľa o Johannos Trollmann ňiko na džanelas ňič. O Landsberger, savo o koncentračno lagros andro Wittenberge predžiďila, pal oda sar has o lagros phundrado, phenďa, kaj dikhľa pre peskere jakha sar has o Rukeli murdardo. Leskere lava has andre irimen u but berš len phandle andro archivos andro Neuengamme. Kim pal o Rukeli pale vareko na rodelas o informaciji.

Kaja paramisi pal absurdno ideologija, savi na dikhelas pre manušengeri identita u čhivelas savoren andro jekh gono, hin tiš pal e choľi the pal oda, sar varesave manuša na den e paťiv avrenge – kada savoro, choc pregejle imar ajci berša, mek hin andre manušengere jile the o šere, oda del dureder e inšpiracija.

Česko premijera andro dramatos Cikánský boxer has andro berš 2016 jekh kotor andro pijetno leperipen pal peršo transportos la Bernatar, kaj kidle upre le Romen u ľigende len andro koncentračno lagros andre Osvjenčina. Unikatno monodrama šaj o manuša dikhle tiš kada berš pre leperipnaskeri akcija andro Národní památník pre Prahakero Vítkovos, savo kijo Památný den romského holokaustu kisitinďa o Muzeum romské kultury.

E Asocijacija ňemecka profesijonalna boksera andro berš 2003 diňa oficijalnones paťiv le Johannoske Trollmannoske sar šampijonoske andre kategorija „jepaš phari“ (69/81 kg) andro berš 1933. O foros Hannover andro berš 2004 pal o Trollmannos vičinďa jekh uľica „Johann-Trollmann-Weg“. Le beršestar 2011 pes pal leste vičinel tiš e športovo hala andro Berlín-Kreuzbergos. Aver leperipnaskere bara pal kada igen lačho športovcos, so pal leskero dživipen hin tiš o gende (šaj phenas Johann Trollmann and Romani Resistance to the Nazis – le Jud Nirenberg le beršestar 2016), filmi the dramatizacija andro teatros terďon the andro Berlinos, Hannoveros, Hamburkos u tiš andre USA, abo e Kanada.

