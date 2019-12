Václav Marhoul a Petr Kotlár pro vánoční Romano voďi: Nabarvené ptáče je o potřebě dobra, lásky a naděje

RV 12/2019 (Foto na titulce: Jan Dobrovský)

„Strach jsem z nich neměl, protože jsem věděl, že jsou ochočené,“ říká o slavné scéně s útočícími vranami hlavní hrdina filmu Nabarvené ptáče Petr Kotlár.

„Vůbec nezáleží na tom, jakou máte barvu kůže, stačí, že budete jiný v jakémkoliv ohledu, a už máte problém,“ přibližuje režisér, scénárista i producent filmu Václav Marhoul další „ptačí“ scénu. Tu zásadní - s alegorickým poselstvím příběhu, na jejímž konci spadne k zemi z hejna ptáčků ten jediný – obarvený. Václav Marhoul i Petr Kotlár přijali pozvání k rozhovorům do letos posledního, svátečního čísla.

Trochu se v něm ohlížíme za uplynulým rokem. Za příběhy osobností a úspěchy, kterých dosáhly – ať už mají podobu slavnostní ceny nebo neméně cenného pocitu z dobré práce, která třeba není zas tolik vidět. A aby vidět byla se budeme snažit i příští rok – zajímavých a inspirujících osobností je tolik, že už teď se na setkání s nimi těšíme.

Na vánoční čtení jsme pro vás připravili poctivou dávku dobré literatury – autorské povídky předních romských spisovatelek Dany Hruškové (jak prožívá mladá Romka Vánoce „u gádžů“? Vážně i dospělí věří na Ježíška?) a Stanislavy Mikové (o obyčejně neobyčejném posledním dni roku 1989).

Tajemno dlouhých nocí konce roku však nesouzní jen s duchem Vánoc, ale i s příběhy „mezi nebem a zemí“, které pro výjimečnou knihu O Mulo! Povídky o duchách zemřelých připravilo hned jedenadvacet autorů a vydalo nakladatelství romské literatury Kher.

Krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku, milí čtenáři!

Bachtaľi Karačoňa the but bacht the sasťipen andro nevo berš 2020!

