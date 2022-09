Životní příběh Johanna „Rukeli“ Trollmanna, virtuální realita tábora v Letech nebo pokus o „uprchlický tábor“ v Brně. Vyšlo nové Romano voďi

RV 2/2022

Editorial

Osmého září uplyne již neuvěřitelných 17 let od tragické nehody, která připravila o život zakladatelku české romistiky Milenu Hübschmannovou. „Nemohu posoudit, co by s romskou literaturou bylo, v jaké podobě by se dnes nacházela, kdyby nebylo Mileny Hübschmannové. Jistě by existovala, rozvíjela se i bez jejího vlivu, ale kolik dnes známých jmen by bylo neznámých a kolik pokladů knihoven by se vůbec nedostalo do psané podoby…,“ nadnesla rok po jejím odchodu ve vzpomínkové publikaci slova, která nestárnou, romistka a Milenina spolupracovnice Lada Viková. Velmi mě těší, že na stránkách Romano voďi můžeme představovat jak tvorbu romských autorů, tak práci těch, kterým na romské literatuře záleží. Například jednu z letošních novinek – knihu Karolíny Ryvolové Špačkem tužky na manžetě – Příběh literatury Romů.

Podívali jsme se ale také do míst, kde letos stál „uprchlický tábor“ v Brně a kde stál ve 40. letech koncentrační tábor v Letech u Písku – jak v reálu, během slavnostního zahájení demolice vepřína, tak i v realitě doslova virtuální, kterou v rozhovoru představí Kristina Dienstbierová. Setkali jsme se s Architekty bez hranic a pečlivě zapátrali po životním příběhu neobyčejného boxera Johanna „Rukeli“ Trollmanna.