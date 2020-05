Marek Horváth v Desetiminutovce plus ROMEA TV: Vzdělání je pro mě zásadní věc

Dalším hostem naší Desetiminutovky je Marek Horváth, absolvent Anglického gymnázia v Praze. Na soukromé škole mohl studovat také díky stipendiu Václava Havla. V současné době pracuje v Agentuře pro sociální začleňování, baví ho historie, poznávání nových kultur a náboženství. Proč se Marek rozhodl pro Anglické gymnázium? Jaké je studium na Anglickém gymnáziu v Praze? Jakou podporu může gymnázium nabídnout a jak? Co Marka motivuje ke studiu? To vše v Desetiminutovce Richarda Samka na ROMEA TV.

„Já jsem šel na Anglické gymnázium, protože jsem věděl, že to bude jiné než české školství. Věděl jsem, že mi to dá něco jiného, že se budu učit jiným způsobem, dělat jiné věci a zároveň se u toho naučím perfektně anglicky,“ řekl Marek Horváth.

U přijímacích zkoušek na Anglické gymnázium, musí studenti absolvovat také test z anglického jazyka. Markovi ke splnění zkoušky i do začátku studia stačila úroveň Angličtiny, kterou získal na běžné základní škole.„Anglicky jsem uměl, myslím, že relativně dobře. Ale ne na takové úrovni jako byla potřeba na této škole. Měl jsem určité mezery,“ říká absolvent Anglického gymnázia v Praze.

Ke zlepšení Angličtiny Markovi pomohl nejen samotný výklad na hodinách, ale i kamarádi, kteří nemluvili česky. „Pomohlo mi, že jsem chodil na ty hodiny. Ale taky, že jsem se začal bavit se spolužáky. Našel jsem si kamarády, kteří byli cizinci a česky nemluvili, takže jediný způsob jak jsme se mohli domluvit, bylo anglicky,“ dodává Marek Horváth.

Marek si netroufá porovnávat složitost studie na cizojazyčném a českém gymnáziu. "Některé předměty jsou těžší na českých školách, jako matematika. Ale některé věci jsou těžší tady, protože se to vyučuje v jiném jazyce, například chemie. Já například do dnes neumím názvy prvků v češtině, protože jsem se je učil v angličtině,“ vysvětluje Horváth.

Bývalý prezident a patron Anglického gymnázia Václav Havel souhlasil se založením stipendia nesoucího jeho jméno. Má být uděleno mladému člověku z romské rodiny, pro kterého by bylo vzdělání na Anglickém gymnáziu přínosem. Marek je jedním ze studentů, který tuto podporu získal.

„V rámci toho stipendia by se měla prokázat nějaká solidarita. V mém případě to znamenalo, že jsem společně s paní profesorkou, dostali nápad udělat benefiční koncert. A prostřednictvím této akce vybrat peníze na dalšího romského studenta,“ řekl v rozhovoru pro ROMEA TV Marek Horváth.

Projet na podporu romských studentů zahájili samotní studenti gymnázia v roce 2011. Cílem je podpořit stipendiem vždy konkrétního romského studenta. Takového studenta gymnázium právě hledá. Letošní koncert na podporu stipendia Václava Havla se ale vzhledem k situaci v České republice nemohl uskutečnit. Studenti Anglického gymnázia tedy přišli s nápadem výtvarné soutěže, která alespoň na chvíli pomůže žákům zapomenout na stres, který teď prožívají.

"Chtěli bychom tímto pomoc romským dětem přečkat těžký čas a nabídnout trochu rozptýlení a zároveň rozšířit povědomí o možnosti Stipendia Václava Havla. Věříme, že každé dítě by mělo šanci ukázat svůj potenciál," řekla dříve Anna Bártová z Anglického gymnázia v Praze.

Marek dokončil studium v roce 2018 a poté se dostal na Univerzitu Karlovu v Praze. Začal studovat dějiny kultury islámských zemí a dějiny antické civilizace. Studium však k vůli velké náročnosti dvou oborů nedokončil, ale tento rok by se rád ke studiu vrátil. Získání vysokoškolského vzdělání je pro něj velmi důležité, inspirací mu jsou jeho starší sourozenci. „Je to pro mě skutečně zásadní věc. Je to potřeba, je to něco do čeho jsem byl vždy tlačen, i rodiči nebo i bratrem a sestrou, kteří jsou oba vystudovaní vysokoškoláci. Je to pro mě opravdu důležité," říká Marek Horváth.