PREMIÉRA - Desetiminutovka Plus: "Moje zkušenost je pro děti odstrašujícím příkladem," říká kariérní poradkyně Marie Siváková

V dnešní Desetiminutovce Plus vám představíme multifunkční zástupkyni romské střední generace. Je kariérní poradkyní, spisovatelkou, ale i asistentkou senátorky za Pirátskou stranu – Adély Šípové.Řeč bude třeba o práci s lidmi, kteří si rozmýšlí své budoucí uplatnění. O tom, kde se budoucí studenti středních a vysokých škol vyhledávají a podle čeho se rozhoduje, v jakém oboru budou vlastně působit.„Musíš si s lidmi povídat. Oni sami zjišťují, co je vlastně baví, když máme různé volnočasové aktivity. Chodíme na různé dny otevřených dveří různých škol, kde mají možnost se seznámit s obory, které školy nabízejí," říká Marie Siváková.V pořadu se taky dozvíte, proč Marie sama odešla ve druhém ročníku ze školy, aby se po zkušenosti s dělnickou prací rychle do školy vrátila.V tomto díle Desetiminutovky Plus má divák unikátní možnost se seznámit s prací asistentky senátorky, s tím, co podobná práce obnáší a jak náročná vlastně je. Pověstnou třešničkou na dortu je potom vyprávění o tom, jak se z Marie Sivákové stala spisovatelka a jaké to je, když lidé stojí frontu na její podpis.