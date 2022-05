Adam Pospíšil: Arogantní chování zaměstnanců Českých drah k romským uprchlíkům z Ukrajiny a absurdní návrhy policie

Adam Pospíšil

Právě teď, vlak do Plzně - průvodčí a vlakvedoucí se snaží zkasírovat čtyři romské mámy se dvěma asi pětiletými holčičkami a jedním novorozencem pod výhružkami, že zastaví vlak a vyhodí je, pokud nezaplatí. Peníze nemají. Chtějí do Mnichova, od Českých drah dostali v Praze nulovou jízdenku, mají ukrajinské pasy, ale chybí v nich razítko Krajského asistenčního centra pro pomoc Ukrajině (KACPU).

Strašná debata s vlakvedoucím a průvodčí. Moje intervence není vítána. Po dvaceti minutách nechutné debaty o tom, jestli jsou dostatečně uprchlíci (měli jednu igelitku) prohlásil, že tedy bude tak tolerantní, že je nechá dojet do Plzně, kde s nimi zajdu na KACPU, tam snad dostanou ono razítko a pojedou těch posledních 60 km s Českými drahami do Německa.

Uffff... Ten člověk by je klidně radši vyhodil v Berouně kvůli jednomu chybějícímu razítku, než by je v klidu nechal dojet do Německa.

V Plzni jdeme do KACPU. Tam je řečeno, že pokud ono razítko dostanou, budou mít ochranu tady a už ji nedostanou v Německu, kam chtějí. Čili by si měli normálně koupit lístek!

Peníze na jízdenky jim KACPU nezařídí, lidi z neziskovek tam řeší jídlo, pleny apod. Ti jsou super, stejně jako tlumočníci!

Jednoho policajta slyším, jak říká, že po něm nikdo nemůže chtít, „abysme podporovali tyhle cikány“. Naložil jsem mu, až se jeho podřízení smáli. V hospodě ať si mluví, jak mu zobák narostl, ale tady je ve službě!

Dobrovolník - Ukrajinec začal rozjíždět úvahu o tom, že tihle lidi pořád něco požadují a chtějí zneužívat systém. Další skvělá debata. Vedoucí za policii nakonec navrhla, že nejlepší bude, když nastoupí do vlaku, pojedou, nechají se vyhodit na další zastávce, zase nastoupí a na další se zas nechají vyhodit. Takhle mají dojet do Německa . Paráda říkám si, Systém funguje!

Mezitím se od kamaráda dozvídám, že je to nastaveno tak, že pokud by jeli v mezinárodním spojem, žádné razítko by nepotřebovali, stačil by jim k průjezdu přes ČR pas. Tenhle vlak jel do Chebu a ne do Mnichova, takže celý problém spočíval v tom, že prostě seděli v jiném vlaku. To nám ovšem vlakvedoucí ani průvodčí za celou dobu neřekli. Jen trvali na zaplacení nebo na vyvedení z vlaku i za cenu mimořádného zastavení a asistence policie.

Stejně tak jsem se tuto informaci nedozvěděl od nikoho na KACPU, kde to nakonec všechno dobře dopadlo, jak jsem si odpoledne ověřil. Holky dostaly nový lístek a náhradní autobusovou dopravou odjeli do Domažlic. To už je do Německa cobydup.