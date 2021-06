Andrej Babiš loví voliče v xenofobně-rasistickém rybníčku. Ve sněmovně rozjel nahnědlou předvolební kampaň

Andrej Babiš během projevu ve sněmovně 3. 6. 2021 (FOTO: repro video psp.cz)

Hnutí ANO, na rozdíl od ostatních hlavních favoritů letošních sněmovních voleb, oficiálně svou kampaň ještě nezahájilo, ale čtvrteční projev premiéra Andreje Babiše můžeme za zahájení volební kampaně jeho privátního hnutí považovat. A nebylo to nic pěkného. Babiš se rozhodl klesající preference zvýšit primitivním vyvoláváním nenávisti proti migrantům, xenofobním štvaním proti cizincům a neštítil se ani evidentních lží o jeho politických konkurentech.

Babiš: Multikulti nechceme! Ne, ne, ne!

"A já už jsem to řekl tisíckrát, že Česká republika je svrchovaný stát a my budeme sami rozhodovat o tom, kdo tady bude pracovat a kdo tady bude žít. (...) Pan Bartoš prohlásil: přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic, migrace je přirozená věc. Jestli - a to již vidíme ve Francii a v Německu - má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém, říká pan Bartoš. No, já s tím problém mám. Já s tím problém mám. Já nechci muslimskou Evropu. (...) My v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický pirátostan! Nechceme! (Bouřlivý potlesk z lavic ANO a z vládní lavice. Výkřiky: Výborně! Bravo!) My nechceme sdílet naše auta! My nechceme sdílet naše byty! My nechceme sdílet naši zemi! (Reakce z pléna: A naše ženy!) My nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament! Nějací zelení fanatici, se kterými se Piráti spojili! (Potlesk z lavic ANO.)," to je výsek některých jeho výroků ze čtvrtečního zasedání Sněmovny, kdy se opozice neúspěšně pokusila jeho vládě vyslovit nedůvěru.

A pak Andrej Babiš pokračoval na Twitteru, kde se pustil do křížku s novinářem Jindřichem Šídlem. V přestřelce tweetů Babiš tvrdil, že Piráti "chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta."

Pane Šídlo, dík, že mě čtete. V knížce jsem psal, že lidi budou brzy sdílet automobily nebo byty. A sdílejí. Ale DOBROVOLNĚ! Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 3, 2021

A to nebyl konec Babišova rozkopnutí nahnědlých dveří xenofobní volební kampaně. "Nechceme, aby sem zase z celé Evropy chodili popíjet cizáci, potom je z toho velký problém," uvedl Babiš ke kritice, že jsou otevřené bary a diskotéky, ale nesmí v nich hrát hudba. Doposud všichni tvrdili, že to je kvůli šíření onemocnění COVID-19, ale Babiš nám teď vysvětlil že to je kvůli cizincům, pardon kvůli "cizákům", to je teď vlastně nový výraz premiéra pro cizince. Ve stejném rozhovoru totiž Babiš říká: "My jsme všechno prodali cizákům."

Podnikatelé v turistickém ruchu, kteří jsou už dva roky drceni covidovou krizí, mají určitě z takových výroků radost.

Politolog: Zoufalé, nevkusné

Babiš zřejmě definitivně opustil boj o voliče vyznávající demokratické hodnoty a rozhodl se lovit v xenofobně-rasistickém rybníčku, který dosud obhospodařovala Okamurova SPD. Je to zároveň útok především na favorizovanou koalici Pirátů a Starostů. Babiš je chce onálepkovat jako příznivce masové nekontrolovatelné migrace.

Podle politologa Tomáše Lebedy jde o snahu Andreje Babiše odvést pozornost od jiných témat. "Andrej Babiš to neřekl náhodou, je v tom záměr. Že je to obzvláště nevkusné, když to zazní z úst premiéra, je ale více než zřejmé," řekl Lebeda pro server Seznam zprávy. "Andrej Babiš nebude chtít v kampani zmiňovat více než 30 tisíc lidí, kteří zemřeli při pandemii, ale bude se chtít věnovat tématům, kde se cítí silný," dodal Lebeda. "Do jisté míry je to od Andreje Babiše zoufalé. Ale uvidíme, zda se mu podaří být takzvaným opinion leaderem a zda si veřejnost nechá toto téma vnutit," dodal politolog k tématu migrace, které premiér vytáhl.

Piráti: Babiš se neštítí zveřejňovat lži a strašit lidi

Piráti se rozhodli proti lžím, které o nich premiér šíří, bránit a v pátek odpoledne zaslali premiérovi Andreji Babišovi předžalobní výzvu, ve které ho vyzvali k omluvě za šíření lži, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že Piráti rozhodně v programu nemají stěhování migrantů do bytů občanů. "Nic takového Piráti v programu samozřejmě nemají, nikdy neměli a mít nebudou a pan Babiš i jeho kolegové to moc dobře vědí. Je nepřípustné, aby sám premiér jednal jako dezinformátor," reagoval Ivan Bartoš. Podle něj je Babišovo jednání nepřijatelné a je třeba se mu postavit. "Neštítí se zveřejňovat dezinformace a co hůř – strašit jimi lidi, kteří už tak mají kvůli pandemii obav přehršle," uvedl na Babišovu adresu Bartoš.

Vláda má podle Bartoše na kontě celou řadu skandálů a místo přijetí odpovědnosti se premiér snaží obviňovat ze svých selhání koalici Pirátů a Starostů, a odvádět tak pozornost veřejnosti. Babiš podle něj šíří falešné zprávy o Pirátech dlouhodobě. Jeho čtvrteční vyjádření na twitteru ale překročilo únosnou mez. "Odmítáme tolerovat manipulaci s voliči a šíření poplašných zpráv, proto jsme zaslali panu premiérovi předžalobní výzvu a žádáme omluvu i stažení lživého postu,“ doplnil Bartoš.

Xenofobie a šíření lží bohužel v několika volbách již zafungovaly. Stačí si vzpomenout na "Zemanův inzerát" v jeho první prezidentské kampani a na volební billboard "Stop imigrantům a Drahošovi, tato země je naše," ve druhé.

Nebude asi nic překvapivého, když Babiš před volbami vytáhne i další pravidelně opakující se osvědčený kalibr: boj s nepřizpůsobivými, což je pro politiky krycí název pro Romy.

Ostatně jeho výrok zpochybňující koncentrační tábor v Letech u Písku máme všichni v paměti. "Byly doby, kdy všichni Romové pracovali. To, co píší v novinách ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam,“ řekl na konci srpna 2016 ještě jako ministr financí Babiš. Za výrok se později omluvil a paradoxně právě tento výrok odstartoval úspěšný výkup prasečáku na místě koncentračního tábora.

Uvidíme tedy, kam až bude ochoten Babiš a jeho PR tým v honbě za voličskými hlasy zajít...

VIDEO