Bizarní zápasy Clash of Stars: Filip Grznár odmítl výzvu na souboj od Jaroslava Kotlára

Filip Grznár odmítl výzvu Jaroslava Kotlára, zakladatele firmy Kotlár Security, aby se s ním utkal na půdě organizace Clash of Stars, která pořádá bizarní souboje "influencerů" a dalších podivných postaviček českého internetu.

"Ahoj. Zdravím všechny své známé. Prosím vás, je tady někdo, kdo může pomoct a zařídí zápas s tímhle tím šaškem? Doufám že mou výzvu přijme. Myslím to vážně. Filip Grznár opravdu potřebuje už od někoho pořádně dostat. Čáwo Dynamic to nedokázal, ale já jsem tady a jsem připraven mu dát od srdce to, co on potřebuje, tak prosím, ozvěte se. Díky," napsal na sociální síti Facebook Jaroslav Kotlár a později natočil i video.

Kotlár reagoval na zápas, ve kterém Grznár porazil romského hudebníka Adama „Dynamica“ Josefa.

Filip Grznár zápas odmítl. "Rád bych tady zareagoval na výzvu od pana Kotlára, protože mi to všichni jak dementi pořád posíláte… Mě to nezajímá. Přátelé, za dva roky, nebo skoro za tři, mi bude 40. Já nemůžu a odmítám zápasit s kýmkoliv, kdo má úplně stejné IQ. To prostě nejde,“ vyjádřil se Grznár k bojové výzvě.

"Co se týče Romů, nebo jak já říkám cigánů, bez urážky, prostě se to tak říká, tak je to pořád dokola jako perpetuum mobile. Jednoho porazíš, další tě vyzve a takhle pořád dokola. Tímto to ukončuji. Nebudu zápasit s žádným cigánem, nejde to prostě, protože se to pořád otáčí proti mně," dodal Filip Grznár.

Ten již dříve porazil v dalším bizarním MMA duelu zpěváka a moderátora romského Roma rádia Jaroslava Oláha. V pozápasovém rozhovoru si neodpustil rasistické útoky proti Romům, které pak mírnil na svém instagramové účtu. Souboj se odehrál v rámci turnaje organizace I AM Fighter, jejímž hlavním promotérem je bývalý aktivní člen neonacistického Národního odporu Petr Píno Ondruš.

Filip Grznár, problémy s rasismem a podporou války na Ukrajině

Filip Grznár byl již dříve za své rasistické názory odsouzen k pokutě 15 tisíc korun za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za schvalování trestného činu. Grznár totiž před více než třemi roky natočil video, v němž schvaloval vraždu Roma na chomutovském sídlišti a vyhrožoval vyvražďováním.

„Nějaký cikán najížděl autem do lidí a někoho zranil. Nějaký člověk se tam proti němu ohradil, vzal legálně drženou devítku a zastřelil ho. Dobrou věc udělal. Problém je v tom, že zku… česká justice ho bude posílat za katr, docela na raketu, hrozný. A cikáni chtějí dělat nepokoje a vyhrožují jeho rodině. Jestli to udělají, tak si pro ty cikány jedu do Chomutova. Vyvraždím to,“ řekl doslova Grznár.

Problém s policií měl i v souvislosti s podporou Ruska, které okupuje od února 2022 Ukrajinu. Kulturista letos v březnu zveřejnil na sociálních sítích videa, na kterých schvaluje ruskou agresi na Ukrajině. V záznamu dokonce zaznělo, že se těší na to, až bude válka u nás, protože pak bude moci kohokoliv zabít.

"Chci, aby v České republice byla válka," říká Grznár na videu, které zveřejnil na sociální síti Instagram. "Chci, ať to Rusko už přijde na nás," přeje si v nahrávce s tím, že je mu úplně jedno, jestli by byl zasažen on, jeho rodina nebo kdokoliv jiný.

Na začátku června ale státní zástupce jeho trestní stíhání zastavil.