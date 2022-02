Bulvár: Všechno je jinak! Monika Bagárová a Makhmud Muradov jsou zase spolu!

Monika Bagárová a Makhmud Muradov s dcerou Ruminkou (FOTO: Instagram Moniky Bagárové)

Monika Bagárová a Makhmud Muradov jsou opět spolu. Bagárová zveřejnila na Instagramu několik příspěvků, které šťastný návrat uzbeckého zápasníka naznačují. Navíc, prosincový příspěvek oznamující rozchod je s Instagramu pryč...

„Všechno nejlepší, taťko, Milujeme tě“,“ napsala Monika Bagárová na Instagram k videu, ve kterém ukazuje společné okamžiky s partnerem Makhmudem Muradovem a jejich dcerou Ruminkou. „Děkuji moc, Mamínku,“ reagoval v komentářích MMA zápasník a přidal srdíčko.

„Ano, jsme s Machem opět spolu. Musíme na vztahu pracovat a dohodli jsme se, že budeme víc času trávit spolu. Mach teď letí organizovat galavečer do Uzbekistánu, ale brzy se zase vrátí,“ odpověděla na smršť otázek svých fanoušků Monika Bagárová a prozradila, že se i společně s dcerou Ruminkou chystají do Uzbekistánu.

Bagárová navíc prozradila, že by nechtěla, aby Ruminka byla jedináček. "Ráda bych to stihla do třiceti,“ odpověděla na jednu z otázek Monika Bagárová.

Zpěvačka Monika Bagárová žije s MMA zápasníkem Makhmudem Muradovem od podzimu 2018. Dcera Rumia Muradova se jim narodila 27. května 2020.