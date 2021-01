“Cigánský král“ Tyson Fury daroval bezdomovci boty za 1000 dolarů. Charitě se věnuje dlouhodobě

Tyson Fury 23. 2. 2020 po zisku titulu mistra světa organizace WBC v těžké váze (FOTO: repro Youtube.com)

Ve světě boxu je Tyson Fury legendou. Mistr světa v těžké váze není ale jen skvělým zápasníkem, je také člověkem se srdcem na správném místě. Před nedávnem poskytl Fury rozhovor americkému časopisu GQ (Gentlemen's Quarterly), ve kterém mimo jiné zmínil i to, že daroval bezdomovci v Los Angeles nové boty značky Christian Louboutin v hodnotě 1000 dolarů. Tuto situaci zhodnotil slovy: „Viděl jsem pána bez bot, tak jsem za ním běžel a dal jsem mu svoje boty.“ Jeho pomoc potřebným ale nekončí darováním tenisek bezdomovci na ulici.

Fury, kterého díky jeho romským předkům celý svět přezdívá “Gypsy King“ pomáhá i jinde. Dvojnásobný mistr světa v těžké váze v roce 2018 prohlásil, že peníze za zápas s američanem Deontayem Wilderem věnuje neziskovým organizacím v Británii. Svůj slib dodržel a po tom, co porazil Wildera, daroval přibližně 7 milionů liber na charitativní účely.

„Daroval jsem poslední výplatu na charitu, ale nechci o tom příliš mluvit. Nedělám to pro to, aby mě někdo chválil. Dělám to pro lidi, abych opravdu pomohl lidem, kteří pomoc potřebují. Nechci, aby o mě někdo mluvil, jako o dobrém muži. Dělám to zkrátka protože chci,“ řekl po výhře Fury britskému časopisu The Sun.

Bristký boxer se věnuje charitě dlouhodobě a pomáhá lidem, kteří neměli v životě takové štěstí. Stal se také například ambasadorem nadace Franc Bruno, která se zabývá pomocí lidem s mentálními problémy. Fury v minulosti přiznal problémy s depresemi, drogami a alkoholem. Podpora takovýchto organizací je pro něj tedy osobní záležitostí.

“Cigánský král“ se nyní připravuje na zápas s krajanem Anthonym Joshuou, se kterým by se měl utkat letos v létě.