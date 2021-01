„Cigoš“ přijde o měsíční plat! Rasistický skandál v nejúspěšnějším profesionálním herním týmu eSuba

Tým eSuba. Dominik „NIO“ Maxián zcela vpravo (FOTO: Facebook eSuba)

Slovák Dominik „NIO“ Maxián má povolání, které je snem nejednoho malého kluka, je totiž profesionálním hráčem počítačových her. Jeho poslední čin během tréninkového zápasu svého týmu eSuba proti rumunskému celku Nexus ovšem není nijak obdivuhodný.

Ve chvíli, kdy eSuba prohrávala, si svoji herní přezdívku změnil na „cigoš“, čímž pobouřil nejen rumunského hráče romského původu, ale celý tým Nexusu. Své počínání Dominik „NIO“ Maxián nepopíral – a ani nemohl. Jeho protihráč Ivan "iM" Mihai z týmu Nexus totiž na Twitteru zveřejnil screenshot, na němž je vidět záznam z konzole "NIO changed name to cigoš".

NIO se zprvu bránil slovy, že "cigoš" ve slovenštině neznamená "gypsy", a že to nemělo s protihráči nic co do činění. "Pokud jsem tě urazil, musím se za svou přezdívku omluvit," dodal.

Reakce eSuby vůči svému střelci byla rychlá a tvrdá. NIO nejenže přijde o měsíční plat, ale zároveň byl z týmu podmínečně vyloučen. ESuba se na Facebooku veřejně omluvila za nesportovní chování svého střelce svým fanouškům a organizaci Nexus Gaming, s níž mají dlouhodobé vztahy. Sám NIO se veřejně za svůj zkrat omluvil.

"Chtěl bych se omluvit za svoje chování a nepříjemnou situaci, která vznikla během přípravného zápasu. Svůj trest jsem přijal a za své chování ponesu následky. Ještě jednou se omlouvám organizaci Nexus Gaming a slibuji, že se to nebude opakovat,“ uvedl Dominik „NIO“ Maxián.