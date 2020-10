Cyril Koky: Pokud budeme laxní a nebudeme chodit k volbám, může se klidně stát, že v městech, krajích a ve vládě budou sedět extremisté. Chcete snad za premiéra Okamuru?

Cyril Koky a předseda České pirátské strany Ivan Bartoš (FOTO: Česká pirátská strana)

V letošních volbách do třetiny Senátu kandiduje jediný Rom. Cyril Koky, kandidující v Kolíně, je historicky prvním Romem, který kandiduje do Senátu za parlamentní stranu a to se vší podporou, tedy spoty, letáky, bannery atd.

Za úspěch bude považovat pokud postoupí do druhého kola. "Nedokážu odhadnout, kolik lidí přijde k volbám a pro koho budou hlasovat. Uvidíme v sobotu večer," řekl v rozhovoru pro zpravodajský server Romea.cz. Koky se chce zaměřit na zákony týkající se chudých rodin, zákon o sociálním bydlení, stavební zákon nebo exekuční zákon. V případě úspěchu by skončil na Středočeském krajském úřadu a plně se věnoval práci senátora.

Koky si myslí, že pokud Romové nepůjdou k volbám a budou laxní, může se klidně stát, že v městech, krajích a ve vládě budou sedět extremisté a to jenom proto, že se o volby nikdo nezajímá. "Nikdo z nás snad nechce, aby v České republice byl Tomio Okamura premiérem nebo ano?" dodal Cyril Koky kandidující do Senátu.

S čím jdete do senátních voleb a jaké jsou vaše priority?

Mám jasnou vizi, s čím jdu do voleb, a to je například komunikace se starosty a jednotlivými resorty. Zajímá mě problematika malých obcí a na celostátní úrovni se budu snažit aktivně projednávat zákony týkající se chudých rodin, takže zákon o sociálním bydlení, stavební zákon, exekuční zákon…

A v neposlední řadě se chci zasadit o pozvednutí úrovně našeho učňovského školství a zvýšení jeho prestiže ve společnosti. Každý kandidát do senátních voleb se plánuje věnovat oblasti, které rozumí. V Senátu Parlamentu ČR bych proto chtěl pracovat buď ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, kde bych jistě uplatnil své dlouholeté zkušenosti ze státní správy, nebo ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Domnívám se, že v Senátu je nutné se soustředit zejména na kvalitu zákonů a pečlivé posouzení jejich možných důsledků na veřejnost.

Přestože do Senátu nekandidujete jen za Romy, ale za všechny obyvatele svého volebního obvodu, dlouhodobě se ze své pozice odborného referenta pro oblast národnostních menšin věnujete sociální oblasti. Plánujete se i nadále z křesla senátora zajímat o oblast sociálního vyloučení nebo vyloučených lokalit?

Senát se vyjadřuje ke všem zákonům, které přijdou z Poslanecké sněmovny. Ty buď schválí, zamítne nebo vrátí s pozměňovacími návrhy. Senátor nemá zákonodárnou iniciativu jako poslanci, ale může dát zákonodárnou iniciativu jako celek. Ale i když se budu v případě zvolení věnovat všem tématům, nejen těm romským, budu určitě na tyto palčivé problémy poukazovat a věnovat se jim. Osobně mě nejvíce zajímá zákon o sociálním bydlení, který by se měl v nejbližší době projednávat.

Nutno však říct, že senátní obvod Kolín se nepotýká s takovými problémy jako třeba Ústecký kraj nebo Moravskoslezský. Náš obvod je průmyslově-zemědělský a naše občany trápí především doprava. Pro místní obyvatelstvo je důležité, aby i v malých obcích byla dostatečně rozvinutá infrastruktura.

Zmínil jste, že vás bude zajímat zákon o sociálním bydlení. Jakým způsobem lze bojovat s takzvaným obchodem s chudobou?

Záleží, zda bude schválen, nebo ne. Na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR je zřízeno dotační řízení, některé obce si o dotaci žádají a jiné ne. Do budoucna by se mělo stanovit, za jakých podmínek výstavba může být realizována a kterých konkrétních skupin lidí se bude týkat. Lidi by měli dosáhnout na normální bydlení a nebydlet v otřesných ubytovnách. Je potřeba k tomu stanovit adekvátní nájemné, aby lidi neplatili předražené ubytovny a nájmy. Ale zase do toho nechci moc rýpat, protože někteří opravdu nemají kde bydlet a ubytovna je jedinou možností jak neskončit na ulici. Pokud jim snížíme doplatky na bydlení, rodiny s dětmi nebudou schopny zaplatit nájemné, aniž by si žádaly o doplatek na bydlení od úřadu práce. Když se jim ty doplatky razantně sníží nebo zruší, lidi skončí pod mostem a to nikdo nechce. Všechno se musí domyslet, protože kam potom dáme ty děti? Co s nimi budeme dělat? Hezky se nám všem o obchodu s chudobou mluví, ale musíme si v prvé řadě přiznat, že tady žádná masivní výstavba neprobíhá a nemálo lidí stále bydlí v předražených ubytovnách. Pak by tedy měl stát zajistit, aby ubytovny byly způsobilé tomu, že v nich žijí i děti.

Jakým způsobem se dá bojovat s exekucemi? Ptám se na to, protože mnoha lidem se nevyplatí legálně pracovat, ale pracují třeba na černo, protože mají mnohačetné exekuce, které časem nezvládají splácet.

Exekuce se momentálně týká více jak milionu lidí a to není zanedbatelné číslo. Vedle Romů se jimi potýká i majorita. Dlužníci v mnoha případech nemají jen jednu exekuci, ale souběžně hned několik. Považuji za nutnost přijmout novelu exekučního řádu a zrušit soukromé exekutory. Nám Pirátům nejde o to, aby se exekucí dlužník zlikvidoval, ale aby ušetřil na nákladech spojených s vymáháním dlužné částky. Je naprosto nepřijatelné, aby se byť i jen kvůli drobným dluhům dostávali lidé do dluhové pasti, ze které mnohdy není cesta ven. Možnou cestou je, že se dlužníkovi přidělí jeden exekutor v blízkosti bydliště, který bude spravovat i všechny jeho další pohledávky. Zatím se novela zákona nepodařila prosadit, a tak uvidíme, co bude dál. Každopádně to je opět jedno z témat, které považuji za celostátní a které mě zajímá.

Co nejvíce trápí ve vašem obvodě právě romskou komunitu?

Romové v Kolíně a v blízkém okolí čelí nejvíce problémům s bydlením. Žádostí je mnoho, bytů málo. Pracovní možnosti mají, mnoho z nich působí v tamním automobilovém průmyslu.

Jak byste zvýšil důvěryhodnost Senátu? Přeci jenom zaznívají pochybnosti o tom, zda Senát jakožto instituce není zbytečný. Ostatně volební účast bývá poměrně nižší než v případě voleb do sněmovny či komunálních voleb v Česku.

První volby do Senátu proběhly v roce 1996, takže kdo chce, dokáže si informace o tom, co Senát dělá najít. Není to odkladiště politiků, jak se může některým zdát. Ale je pravda, že povědomí o činnosti Senátu není nijak velké. Zvýšit jeho důvěryhodnost je na každém senátorovi – jak bude komunikovat s občany, jak moc je otevřený, informuje voliče o tom, co dělá, má aktualizované webové stránky, funguje na sociálních sítích, komunikuje se starosty apod. Jinými slovy senátor by měl působit jako vyslanec mezi obcemi, krajem, ministerstvy a Parlamentem. To všechno může napomoct povědomí o Senátu jako takovém zvýšit.

Jakou volební účast letos očekáváte během voleb do Senátu ČR?

Už teď se ukazuje podle různých průzkumů, že se chystá kolem šedesáti procent. Osobně průzkumům nevěřím, sám jsem zvědavý, zda se letos účast zvýší, nebo naopak ještě klesne.

Plánujete se senátorské práci věnovat naplno, nebo se budete souběžně věnovat i své práci na Krajském úřadě Středočeského kraje?

Z úřadu bych odešel, nemohu vykonávat práci úředníka a senátora zároveň, buď jedno, nebo druhé a naplno.

Jste letos jediný Rom, který kandiduje do Senátu ČR. Na kolik procent odhadujete své šance?

Úspěch je druhé kolo. Záleží na tom, kdo se tam nakonec dostane. Nedokážu odhadnout, kolik lidí přijde k volbám a pro koho budou hlasovat. Uvidíme v sobotu večer. Každopádně kolegům, kteří kandidují v dalších obvodech za Českou Pirátskou stranu, držím palce. Naším cílem je vytvořit senátorský klub.

Romové příliš mnoho k volbám nechodí, je nějaký recept nebo nástroj jak tento fakt změnit?

V České republice nemáme zavedenou povinnost jít k volbám, čili nikoho nelze nutit. To je záležitost, která je obecně známa a je to o osobní zodpovědnosti každého z nás. Pokud budeme laxní, může se klidně stát, že v městech, krajích a ve vládě budou sedět extremisté a to jenom proto, že se o volby nikdo nezajímá. Nikdo z nás snad nechce, aby v České republice byl Tomio Okamura premiérem nebo ano?

Jak vnímáte xenofobní předvolební hesla na adresu Romů?

Pokud politické strany a politici nedokážou zaujmout voliče jiným způsobem a sníží se k těmto hanlivým heslům, je to ubohost.

Jak vnímáte kupčení s volebními hlasy? Lze tomu vůbec zamezit?

Dívám se na to jako na trestný čin. Politické strany, které zneužívají sociální situaci chudých lidí, kupují si od nich hlasy, si zkrátka nezaslouží slitování.

Romům se oproti Slovensku v České republice příliš nedaří uspět ve volbách. Čím si to vysvětlujete?

Romská populace na Slovensku je daleko početnější než v České republice. Lví podíl na tom má především slovenský premiér Igor Matovič a jeho Hnutí OLaNO, bez jeho podpory by se tohoto úspěchu dosahovalo velmi těžko.

Ovlivnila pokračující pandemie Covidu vaši předvolební kampaň?

Teď ke konci jsme museli kampaň přizpůsobovat novým vládním opatřením. I na účasti na samotných mítincích je znát, že se lidé bojí a chodí jich méně. Na druhou stranu i lidé v karanténě mají možnost volit, sice za přísnějších podmínek, ale mohou.