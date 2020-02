Daniel Vražda: Kotleba tam u vás v Janově viděl, jak slušná veřejnost poslouchá a reaguje na extremistu Vandase

Kotleba, Vandas a další členové Dělnické strany sociální spravedlnosti.

„Podle mého názoru je Marian Kotleba fašista. Je fašista, extremista, neonacista a je zároveň národní socialista,“ řekl v rozhovoru pro server Seznam Zprávy novinář Daniel Vražda, autor knihy Kotleba.

"Kotleba je zvyklý říkat, že mají rozhodnutí nejvyššího soudu, že nejsou fašisté, ale oni ho nemají. Nejvyšší soud rozhodl jen o podání speciální prokuratury. Řekl, že to, co předložila prokuratura, nestačí k zakázání strany. Zakázání strany je v každé demokracii extrémně vážný zásah a na ten prokuratura neměla dostatek důkazů. Čili nejvyšší soud vůbec neřekl, že nejsou extremisté ani že nejsou fašisté," řekl pro server Vražda.

Podle něj se slovo extremista používá jako jakási berlička, která ale v době po Kotlebově nástupu prošla „inflací“, protože se používá velmi často a všude a pro veřejnost už ztrácí na svém významu.

A bude pořádek

„Podle mého názoru Marian Kotleba je fašista. Je fašista, extremista, je neonacista a je zároveň národní socialista. Jednoduchou definici fašismu má (americký politolog) Robert Paxton a ta je jako ze slabikáře Kotlebovy strany. On vytvoří alternativní svět, nějakou postpravdu, která je ohrožením tohoto národa,“ přibližuje novinář a připomíná situaci, která se odehrála v nedávné době v parlamentu.

Při obstrukcích, během kterých opozice obsadila řečnický pult a nebylo tak možné jednat, řekl Kotleba předsedovi parlamentu Andreji Dankovi, ať vypne na tři minuty kamery a „bude pořádek“.

„Tuhle větu potvrdil v televizi a ještě se divil, co je na tom jakoby hrozného, že by udělal pořádek. To je úplně esenciální věta, která představuje myšlení Mariana Kotleby a jeho lidí,“ uvedl Vražda.

Podle něj mnozí obyvatelé Slovenska ohrožení necítí, přestože je reálné, a ptají se, co že tedy dělá špatně, například, že přece nechodí s baseballkami mezi Romy nebo se nebije na ulici. „Problém je, že to nedělá, protože to nemůže dělat," myslí si novinář.

Jak podle něj působí na své voliče? "Ať je Kotleba jakýkoliv, určitě není hloupý. Vystudoval dvě vysoké školy, sice to o ničem nevypovídá, ale on určitě není hloupý. Je vybavený vynikajícími senzory a výborně do sebe absorbuje nálady okolí. Na cestě od roku 2005 dodnes pochopil spoustu věcí a mnoho věcí změnil,“ říká s tím, že na své cestě již utrpěl mnoho porážek. Pokaždé ale vstal a pokračoval a něco změnil.

„Změnil vzhled, protože na ty, které může oslovit potencionálně, působí uniformy militantně. Když se to spojilo se slovníkem „Tiso a Slovenský stát“, který si část společnosti spojuje s hitlerovským Německem, pochopil, že takhle asi ne. Bylo potřeba to trochu zcivilizovat. A zcivilizoval to. A to samé se stalo i s jeho slovníkem. Cikánští asociálové, paraziti, banda zlosynů a tak dále. To jeden čas fungovalo, hodně to používal, naučil se to u vás, od Vandase. On byl v Janově, ten střet s policisty," řekl Vražda.

Inspirace v Janově

Připomněl, jak Vandas mluvil o „cikánských parazitech“ před obyčejnými lidmi ze sídliště, kteří mu užasle naslouchali.

"Já jsem hluboce přesvědčený o tom, že tehdy Marian Kotleba přišel na to, že jaký Slovenský stát? Co Tiso? Spousta lidí to nebere, spíš to vyvolává nějaké negativní konotace u slovenské veřejnosti. Cikánští paraziti, asociálové, znásilňovači, vrahové, zloději! On tam u vás v Janově viděl, jak slušná veřejnost, ne skupina přívrženců extremismu, najednou poslouchá a reaguje na extremistu Vandase. On se vrátil a udělal v roce 2009 „národní mobilizaci“. Začal používat Vandasův slovník, a dokonce i jednu fotku, kterou tam měla Dělnická strana, takovou skupinu usměvavých cikánů a něco s tím, že „to se vám žije za naše daně“. Prostě to, co by mohlo na lidi fungovat," uvedl.

Od Romů se dnes Kotleba podle Vraždy přesunul ke křesťanským tématům, protože zjistil, že na tomto poli „už prostě vymačkal z elektorátu, co šlo, a že tu je ještě křesťanský elektorát. Pasuje se na křesťana a už dlouhou dobu pracuje na tom, aby ze sebe smyl nálepku fašisty.“

Vraždův tip na výsledek voleb se pohybuje mezi 12 až 14 procenty.

„Mohli by mít i víc, protože interval spolehlivosti je 95 procent, a vrchní hranici měl už i na 16 procentech. Je to těžké odhadnout. Celá tahle politická situace mu nahrává. On si to normálně užívá. Ty skandály, Kočnerova kauza, to je jako „já jsem vám to říkal“. On se k tomu ani nevyjadřuje, nechává to žít vlastním životem, ví, že ten vlastní život a ta témata budou žít v hlavách obyčejných lidí. To je jeho svět, to je prostě to, co potřeboval. Myslím, že volby nevyhraje a získá těch 14 procent. Ale může se stát cokoliv," řekl v rozhovoru.