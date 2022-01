Dezinformační web EUportál vyhladověl. Firmy si více hlídají, kde na internetu inzerují

Ilustrační FOTO: Flickr.com

Snaha omezit tok peněz z inzerce směrem k dezinformačním portálům má své konkrétní výsledky. Ke konci roku 2021 skončil svůj provoz web EUportál, který měla na svém seznamu dezinformačních webů jak česká iniciativa Nelež, tak slovenský projekt Konšpirátori. Ke snaze neinzerovat na problematických webech se postupně hlásí firmy, ale i některé instituce a státní podniky.

Internetové stránky EUPortál jsou od ledna mimo provoz. Článek o tom, že bude muset skončit, zveřejnil sám web, který se prezentoval tak, že „diskutuje politicky nekorektně témata – rasismus, imigrace, EU, Cikáni, gayové“ (sic!), už na konci října. Citelně se mu totiž propadly reklamní příjmy.

„EUportál jako důvod zastavení provozu uvádí nedostatek peněz a odliv inzerentů. Potvrzují tak, že snaha a cesta, na které se spolek Nelež vydal, funguje,“ říká Roman Číhalík z iniciativy Nelež. Jejím cílem je omezit šíření dezinformací v online prostoru.

Odstřihnout je od peněz

Během roku 2021 se k Nelež přihlásila řada firem, jejich celkový počet se tak nyní blíží dvěma stovkám.

Ke snaze nepodporovat penězi určenými na propagaci a reklamu konspirační, antisystémové a dezinformační weby se přihlásil například i Státní zemědělský a intervenční fond (inzeruje například značky kvality Klasa nebo regionální potraviny) nebo turistická agentura Prague City Tourism, jež jen na loňský rok vyčlenila na internetovou reklamu 15 milionů korun.

Ke konci roku se přidal i Svaz průmyslu a dopravy, který reprezentuje přes 11 tisíc firem, nebo vydavatelství Czech News Center. Vloni přibylo mezi sympatizanty výzvy, jejímž cílem je „odstřihnout dezinformační a manipulativní weby od peněz z reklamní inzerce a zaměřit se pouze na média, která pracují profesionálně a s relevantními a objektivními informacemi“, i státní Letiště Praha.

„K zapojení vyzveme také obchodní partnery, zejména letecké společnosti. V rámci společných marketingových kampaní dopravců financovaných z tzv. incentivních programů poskytovaných naší společností se totiž objevuje také logo Letiště Praha. Do podmínek k čerpání těchto finančních prostředků pro rok 2022 proto zahrneme i bod týkající se doporučení neinzerování na manipulativních webech určených metodikou vypracovanou spolkem Nelež,“ komentoval to Jakub Puchalský, člen představenstva Letiště Praha.

„Právě monetizaci záměrně manipulativních zpráv považujeme za největší hrozbu pro společnost. Spolek Nelež usiluje o to, aby se neinzerování na dezinformačních webech stalo etickou normou majitelů firem, ředitelů firem, brand managerů, pracovníků v reklamních, mediálních a PR agenturách,“ vysvětluje reklamní kreativec Ivan Manolov, taktéž aktivní ve spolku Nelež.

„Kromě našich aktivit je třeba určitě zmínit i větší mediální znalost inzerentů a jejich větší orientaci v cílení reklamy a tudíž i možnostech většího ovlivnění viditelnosti reklamy. Je za tím ale i jakási ‚konsolidace‘ na straně dezinformačních médií, protože i cílová skupina těchto webů není nekonečná, respektive neroste,“ dodává Roman Číhalík.

Problém Parlamentních listů

Podobně jako EUportál ukončily svůj provoz už dříve Vlastenecké noviny. Podle hodnocení Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky šlo o antisystémový a konspirační web. Vloni v červnu Okresní soud v Ostravě jeho šéfredaktora Radka Veličku potrestal za článek, kde po požáru v bohumínském věžovém domě v srpnu 2020, napsal – přeloženo – že je nyní o 11 Romů méně.

Nyní už web neexistuje, vyhledávání odkazuje jen na příslušnou stránku na ruské sociální síti VKontakte. Před zrušením ho, stejně jako stále existující stránky Bez politické korektnosti, vydávala Centrální informační agentura, jejímž statutárním ředitelem je právě Velička. Ten se na svém profilu na VKontakte označuje jako „disident“.

„Určitě nás těší, že tento typ ‚informačních‘ webů končí. Podobně jako přiznání Parlamentních listů, že aktivity Nelež jim opravdu dělají problémy s příjmy z reklam,“ říká Roman Číhalík.

Parlamentní listy figurují na seznamu dezinformačních webů Nelež, u slovenského vzoru Konšpirátori.sk (v jejich seznamu je téměř polovina webů z České republiky) si ale vydavatel předběžným soudním opatřením z roku 2018 vymohl, že ze seznamu musely být zatím vyškrtnuty.

„Soud vydal prozatímní rozhodnutí do doby, než proběhne řádný proces. Bohužel to trvá dlouho. Na soudech to stojí, my je urgujeme, protože sami chceme mít v ruce nějaké principiální rozhodnutí,“ komentoval to už dříve pro HlídacíPes.org Petr Jančárik z největší slovenské P.R. agentury Seesame, který se angažuje právě i v projektu Konšpirátori.sk.