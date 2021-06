Agentura pro sociální začleňování: Část oddlužovacích společností porušuje zákon a předražuje služby

Ilustrační FOTO: Pixabay.com

Zájemci o oddlužení často platí oddlužovacím společnostem několikanásobně víc, než nařizuje zákon. Místo stanovených 4000 korun pro jednotlivce za poradenství a insolvenční návrh dají i 15.000 korun. Ukázala to analýza, kterou provedla Agentura pro sociální začleňování. Výsledky sdělila ČTK. Zkoumala 60 subjektů. Podle agentury zákonná pravidla porušilo a službu předražilo 15 procent sledovaných společností a dvě ze šesti advokátních kanceláří. Před takzvanými oddlužovacími šmejdy opakovaně varovali odborníci na dluhovou problematiku i někteří soudci.

"Někteří poskytovatelé lidem v tíživé situaci i nadále účtují mnohonásobně více. Podmiňují sepsání návrhu úhradou poplatků za právní služby, ochranu před věřiteli, školením a vzděláváním v oblasti financí nebo placeným členstvím ve spolku," uvedla v tiskové zprávě agentura.

Experti i někteří soudci upozorňují na to, že se některé společnosti snaží na dlužnících vydělat. Akreditované poradny musí službu poskytovat zdarma. Na webu www.jakprezitdluhy.cz je mapa ověřených poraden s bezplatnou pomocí. U advokáta, exekutora či insolvenčního správce se za poradenství platí 4000 korun. Manžele to stojí 6000 korun.

Agentura využila v analýze metodu mystery shoppingu neboli fiktivního nákupu. Jako běžní zájemci o oddlužení vystupovali figuranti. Zástupci agentury předpokládají, že pravidla může porušovat i víc než 15 procent zkoumaných společností. "Část nekalých praktik se děje až v té části procesu, kam figuranti už nemohli zajít," uvedla agentura.

Podle experta agentury na dluhovou problematiku Petra Šedy obchodní zástupce při jednání vyhodnotí, jak se dlužník v procesu vyzná. Podle toho mu pak třeba rovnou nabídne smlouvu i s poplatkem za právní služby, školení či ochranu před věřiteli. Poté si vezme zálohu. "Dlužníkovi se tím zásadně snižuje možnost v průběhu procesu od dané společnosti odejít,“ uvedl Šeda.

Pokud zadlužený vlastní nemovitost, oddlužovací společnosti mu podle analýzy v mnoha případech nedoporučily do insolvenčního řízení vstoupit. Místo toho mu nabídly odkoupení jeho majetku. "Pro osoby v existenční nouzi, které hledají rychlé řešení problému, je nabídka odkupu nemovitosti s navýšením za zprostředkování služby rychlé řešení situace a pro oddlužovací společnosti je to zároveň možnost vyššího a rychlého výdělku," popsal Šeda.

Poskytovatelé dluhového poradenství musí k získání akreditace splnit stanovené podmínky. "Bohužel i poradny porušující zákon mohou tyto podmínky splňovat. Je na místě upravit pravidla směrem k vyšší možnosti kontroly pomocí odborných standardů kvality dluhového poradenství,“ uvedl šéf agentury David Beňák. Míní, že vedle kontrol by pomohla i osvěta.

Podle mapy bankrotů, kterou vytvořil Institut prevence a řešení předlužení, bylo loni v oddlužení 115.000 lidí. Exekuci má podle údajů exekutorské komory asi 750.000 lidí, tedy zhruba sedm procent obyvatel Česka. Podle expertů představují exekuce zásadní překážku v zaměstnávání. Řada dlužníků raději pracuje na černo, aby o vydělanou částku při srážkách nepřišli. Neplatí tak daně a odvody. Pomoci by mohlo právě oddlužení, míní odborníci.

Oddlužovací pravidla se v posledních letech zmírňovala. Předloňská novela umožnila dvě varianty oddlužení. Lidé mohou buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 procent, rozhodoval by soud. Musel by posuzovat, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů mohou být do tří let.