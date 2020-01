Agentura pro sociální začleňování chválí postup Chomutova, který vykupuje byty od soukromníků a vytváří bydlení pro potřebné

Ilustrační foto. (FOTO: Pixabay.com)

Chomutov v minulém roce odkoupil 16 bytů od soukromníků ze kterých vytvořili sociální bydlení pro potřebné. Po drobných rekonstrukcích je využívají matky samoživitelky, nebo lidé se zdravotním či mentální postižením. Podobně postupoval také sousední Most, obě města chtějí s odkupy bytu pokračovat i v letošním roce. Informoval o tom Český rozhlas Sever. Agentura pro sociální začleňování tento postup chválí.

S odkupy bytu začal jako první Chomutov. Město byty vykupovalo z dotace Evropské Unie. "Letos jsme vykoupili 16 bytů. Samozřejmě v tom chceme pokračovat i v roce 2020, záleží ale na tom, zda na to bude nějaký dotační titul, protože pro město to není zrovna malá finanční zátěž. Stálo to 7,5 milionu korun, město do toho dávalo 10 %," doplňuje náměstek chomutovského primátora Milan Märc.

"V současnosti máme ubytovaných 53 dospělých a 52 dětí ve 28 bytech" shrnuje projektová manažerka sociálního bydlení Mária Šťastná.

Město zvolilo přístup, který zastává i Agentura pro sociální začleňování. "Vytváří si fond sociálních bytů pro potřebné, což je ten nejlepší způsob, jak zamezit obchodu s chudobou," uvedl na oficiální facebookovém profilu Agentury její ředitel David Beňák.

Sousední město Most v minulém roce odkoupilo 4 byty za 2 miliony korun z dotace na vznik sociálního bydlení. I letos chce Most s vykupováním bytů pokračovat. "Poptávka tu je. Ta výzva je stejná jako ta, ke které jsme už čerpali finanční prostředky, tak jsme se rozhodli podat žádost. Zkusíme zakoupit pro potřebné další sociální byty," říká primátor Mostu, Jan Paprega z hnutí ProMost.