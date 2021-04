Děti z Erka se již tradičně zapojily do akce Čistá Vysočina

(FOTO: NZDM Erko)

Jako každý rok se akce Čistá Vysočina zúčastnilo i Erko – nízkoprahový klub pro děti a mládež. Sbírat odpadky přišlo 7 dětí ve věku 6-13 let. „Nejprve jsme děti seznámili se základními pravidly sbírání a třídění odpadu, poté dostaly rukavice a vyrazili jsme. Prošli jsme parkoviště naproti benzínové pumpě ONO u hřbitova a podél garáží jsme se vydali ke Skalce“, přibližuje organizaci a samotný průběh akce pracovnice Erka Martina Výtisková.

Děti sbírání moc bavilo, střídaly se v nošení pytlů a svůj úkol braly opravdu zodpovědně. Nakonec si pohrály na hřišti, které také uklidily. „Cesta děti vcelku znavila, brzy jsme se tak vrátili zpět k nám na Erko“, doplňuje Martina Výtisková. A zároveň dodává: „Mile nás překvapilo, že oproti předešlým ročníkům nebylo odpadků tolik. Nasbírali jsme „pouze“ 3 pytle, z nichž žádný nebyl úplně plný.“

Tuto akci mají na Erku rádi, protože jejich touhou je žít v čistém okolí. Děti, které se sbírání pohozených odpadků účastní, to nutí se zamyslet nad tím, zda opravdu není lepší udělat pár kroků k popelnici. Pracovnice Erka se jednohlasně shodují: „Je pro nás úspěchem, že děti přemýšlejí nad tím, zda si ponechat odpadky od bonbónů v kapse, pokud koš není na dosah, nebo že si s sebou do přírody vezmou rovnou tašku, do které mohou odpad házet.“ Při té příležitosti mohou sbírat i odpadky, který tam nechal někdo před nimi.

„Nikdo z nás přeci nechce žít mezi odpadem!“, dodává za tým Erko Výtisková.