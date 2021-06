Alena Gronzíková: Romové na Břeclavsku se zapojí do pomoci po ničivém tornádu. V Břeclavi jsou poničená auta, je zničená střecha azylového domu

Následky tornáda na Moravě (FOTO: Facebook Město Hustopeče)

Jako kdyby tudy prošla válka. Pod tímto a podobnými titulky zveřejňují média zprávy o kritické situaci na jižní Moravě, kterou postihla včera ve večerních hodinách extrémně silné bouře doprovázené krupobitím. Silné bouřky a tornádo, které se ve čtvrtek večer a v noci přehnaly jižní Moravou, po sobě zanechaly obrovské škody. Nejvíce byly postiženy obce Hrušky, Mikulčice, Moravská Nová Ves či Lužice.

Kvůli situaci na Břeclavsku jsme se spojili Alenou Grozíkovou, terénní sociální pracovnicí organizace IQ Roma service, která přirovnala včerejší bouřku k živelné katastrofě.

„V Břeclavi jsou poničená auta, vymlácené okna a bouře vzala střechu azylovému domu. Ještě večer muselo být evakuováno 33 lidí včetně dětí do nedalekého kulturního domu, kde přečkali noc. Dnes by je měli dočasně ubytovat na policejní ubytovně,“ sdělila zpravodajskému serveru Romea.cz Gronzíková.

„Nejsme na to tak špatně jako lidé v okolních obcích nebo v Hodoníně, i když krupobití ve velikosti tenisových míčku napáchaly také škody, ale to, co se dělo v okolních obcích považuji za katastrofu. Lužice jsou obrazně srovnané se zemí, v Moravské Nové vsi bouřka brala střechy domů, sestra, která bydlí v Hodoníně v Bažantnici, mi volala, že zimnímu stadionu bouřka vzala střechu a tak dále,“ informovala Gronzíková zpravodajský server Romea.cz o rozsáhlých škodách, které si vyžádali tři lidské životy a 150-200 zraněných.

„S IQ Roma service připravujeme humanitární sbírku, lidem chybí základní věci, jako jsou deky, dětské oblečení nebo potraviny,“ řekla a dodala, že s místní romskou komunitou se zapojí do odklízení škod způsobené rozsáhlou bouří.

„Některé úseky silnic v Moravské Nové Vsi, Týnci a Hruškách na Břeclavsku a v Hodoníně jsou prakticky nesjízdné. V tuto chvíli se do postižených oblastí nedostaneme, ale jak to bude možné, vyrazíme na pomoc lidem postižených živelnou katastrofou,“ řekla Gronzíková.

Uprostřed bouřky se ocitl i moderátor ROMEA TV Patrik Banga.

„Ve Vídni během několika minut nastala totální změna počasí z tropů na bouři. Pršelo tak, že v restauracích číšnicí vylévali vodu ze stříšek a teplota klesla o deset stupňů za deset minut. Když jsme se vydali z Vídně směrem na jih Čech a blížili se k hranici, cestou jsme viděli stále více hasičských aut. Těsně před hranicemi nepopsatelný vítr, popadané stromy, nedalo se jet víc než čtyřicítkou, potoky vody se valily silnicemi a chvílemi bylo nutné úplně zastavit, protože hrozilo, že auto ze silnice sjede,“ popsal serveru Romea.cz Banga včerejší apokalyptickou situaci.

Na mohutnou bouři, která se prohnala jižní Moravou, zareagovala i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), přislíbila na obnovu bydlení finanční pomoc. Obcím stát poskytne 420 milionů korun ze státního rozpočtu. A zvedla se i vlna solidarity mezi veřejností. Na pomoc lidem postiženým řáděním tornáda vzniklo již během čtvrtečního večera několik sbírek, kam mohou lidé přispět. K solidaritě a humanitární pomoci vyzývají i Romové na sociálních sítích, kteří často upozorňují na nezvyklost přírodní katastrofy, kdy se tornáda v České republice objevují jen vzácně.

Situaci budeme nadále sledovat.