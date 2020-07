Antisemita z Plzně obdivuje Putina i Breivika. V pracovně mu visí vlajka s hákovým křížem

„Tvorbu“ Arnošta Hiblera doprovází výpady vůči Židům i dalším skupinám osob, které se odlišují například barvou pleti. Ideálem krásy a „dětmi bohů“ jdou podle něj Slované. Ti mají rovněž být „vyvolený“ národ, který usekne Americe hlavu.

Rusko má, jak tvrdí, obavy z propagace nacismu v Česku. Ruská diplomacie takto reagovala na nedávné debaty kolem kalendáře z nakladatelství Naše vojsko a dalších předmětů s fotografiemi předních nacistů. Zdánlivé znepokojení Kremlu tuzemským extremismem však působí paradoxně; česká extremistická scéna totiž právě k Putinovu Rusku často vzhlíží a také je jím podporována.

Řadu příkladů najdeme mezi profily na sociální síti vk.com – dříve Vkontakte. Například Arnošta Hiblera (jedná se o smyšlené jméno) z Plzně, který používá s oblibou iniciály A. H. Návštěvníky svého profilu vítá slovy: „Juden Facebook. Vivat V kontaktě.“

Pod vlajkou třetí říše

Sociální síť Facebook Hibler opravdu nemá rád. Opakovaně si stěžuje, že ho Facebook blokuje, a to například za hákový kříž vepsaný do anglického slova love.

Veřejně se také pochlubil, že si dodělal pracovnu a „zkrášlil“ si ji vlajkou nacistické třetí říše.

Svým fanouškům ukázal i nový řetízek s hákovým křížem, či nacistickou vojenskou známku. Jasno má Západočech i pokud jde o Židy, a sdílí tak obrázek s popiskem „Juden raus“.

Jinou Hiblerovou oblíbenou grafikou je fotka kbelíku obsahujícího popel. Ta nese popisek: „Prodám žida. Po dohodě možno i v plastové, uzavřené nádobě. Zn. levně. Osobní odběr, finanční výhoda!“

Dalším počinem tohoto údajného „vlastence“ je obrázek zachycující internetový formulář společnosti prodávající plyn. V kolonce pro e-mail je uvedena adresa „Adolf.Hitler@juden.raus“.

Letiště Anderse Breivika

Hiblerovým oblíbencem je i norský terorista a vrah 77 lidí Anders Breivik. Toho obdivuje se slovy, že „kdyby zahodil rozum, což by rád udělal, Breivika by předčil a mladí neomarxisté by se o něm učili už na základní škole“.

Hibler rovněž navrhuje přejmenovat pražské mezinárodní Letiště Václava Havla na Letiště Anderse Breivika.

„Tvorbu“ Arnošta Hiblera doprovází výpady nejen vůči Židům, ale i dalším skupinám osob, které se odlišují například barvou pleti. Ideálem krásy a „dětmi bohů“ jdou podle něj Slované. Ti mají rovněž být „vyvolený“ národ, který usekne Americe hlavu.

Rusko, náš domov

Hibler je také členem různých prokremelských skupin hlásajících panslavismus, „slovanský nacionalismus“ a odpor k Západu. Stranou jeho zájmu nezůstávají ani skupiny věnované iluminátům, chemtrails, či fanouškovské skupiny Miloše Zemana (toho podle svých slov Hibler i volil, i když je Zeman podle něj zednář) nebo europoslance za SPD Hynka Blaška.

Právě Blaška či Václava Klause mladšího by si dokázal tento „vlastenec“ představit jako příštího prezidenta.

Hiblerův obdiv podle jeho příspěvků na sociální síti patří i Rusku, Vladimiru Putinovi, ruské armádě a jejím zbraním. Českému politickému „uprchlíkovi“ Petrovi Michalů, který utekl do Ruska, odkud chtěl na ČR poslat tanky, Hibler napsal: „Ano, i já přemýšlím, že bych se přestěhoval domů. Tedy do Ruska. Fandím ti a mrzí mě, že jsi mě nevzal s sebou.“

Koněv spojuje extremisty

Arnošt Hibler není s podobnými názory zdaleka sám. Je však ukázkou toho, že je Rusko pro tuzemskou krajní pravici vzorem. To potvrdily i demonstrace proti odstranění sochy maršála Koněva, kde vedle sebe stáli komunisté a zástupci Dělnické mládeže spadající pod krajně pravicovou Dělnickou stranou sociální spravedlnosti.

Dalším příkladem této česko-ruské spolupráce je český korespondent ruského státního portálu Sputnik Vladimír Franta. Ten se ve volbách do Evropského parlamentu objevil na kandidátce uskupení Rozumní a Národní demokracie vedené odsouzeným antisemitou Adamem Bartošem.

Bartoše Rusové hostili na okupovaném Krymu a rovněž docházel na ruskou ambasádu. Tedy na to samé velvyslanectví, jež se tolik obává propagace nacismu v České republice.