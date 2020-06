Badaripen: Romky chtějí ostatním Romům dodávat sebedůvěru, že společně mohou věci kolem sebe měnit k lepšímu

Romky ze skupiny Manushe (FOTO: Slovo 21)

Bidaripen, tedy romsky odvaha, rozhodně nechybí skupince Romek ve vybraných sedmi lokalitách, aby se v nadcházejících měsících staly rovnocennými partnery respektovanými místní samosprávou a měly možnost spolurozhodovat o tom, co se kolem nich děje. Stejnojmenný projekt lídryním nabídne informace jak správně a efektivně spolupracovat s místními spolky a institucemi například při vybudování přechodu na frekventované ulici.

Lídryně, které mají mnohaleté zkušenosti ze svého působení v romské ženské skupině Manushe, působící od roku 2001 pod hlavičkou organizace Slovo 21, budou moci rozšiřovat své pole působnosti v čistě lokálních ženských skupinách. Ty se budou nově orientovat především na aktivizaci a zmocňování Romek a Romů z lokalit, ve kterých se koncentruje větší počet romských obyvatel.

"Jedná se o přirozený vývoj členek skupiny Manushe, které mají díky svým zkušenostem možnost nejen ovlivnit aktivní dění, ale i životy a postavení romských obyvatel ve městě, kde samy žijí, a to především díky organizování komunit," říká Claudie Laburdová, koordinátorka skupiny. Lídryně tak mohou předávat své zkušenosti dalším ženám ze svých lokalit, kterým mohou pomoci se rozvíjet a zvyšovat své občanské kompetence.

Během víkendového setkání realizačního týmu si členky skupiny stanovily ještě vyšší cíle, a to aktivizovat komunitu jako takovou. "Jde nám především o to, aby se lidé z komunit dali dohromady, sami si stanovili závazek, přišli s konkrétní změnou nebo identifikovali problém, který by společnými silami překonali a našli nejefektivnější řešení. Je skutečně potřeba, aby se Romové začali sami aktivně podílet na změnách ve svém městě, a to se dnes jeví jako stále aktuálnější téma," vysvětluje Laburdová. Zároveň je přesvědčená, že jednou z nejdůležitějších rolí lídryň je dodávat Romům sebedůvěru, že společně mohou věci kolem sebe měnit k lepšímu.

Romské lídryně a jejich skupiny budou od letošního dubna až do září 2021 působit v sedmi vybraných městech České republiky - a to v Chodově, Chomutově, Budišově, Písku, Bruntále, Náchodě a Rokycanech.

Jednou z nich je i Blanka Voráčová, která má s komunitní prací dlouhodobé zkušenosti. "V plánu máme znovu otevřít téma realizace přechodu pro chodce v lokalitě Železný Dvůr, kde žije větší počet Romů. Bohužel se tam v minulosti přihodily dvě vážné dopravní nehody, které měly fatální následky. Jeden čas se o vybudování přechodu se starostou města Chodov jednalo, ale nakonec se jej nepodařilo prosadit. Ale jsem odhodlaná se o to pokusit znovu, protože to je jedna z mála věcí, která by pomohla místním, aby se cítili bezpečněji," prozrazuje lídryně z Chodova na Sokolovsku.¨

Během projektu proběhnou různorodé aktivity, jako je například Letní škola. Během ní se romské ženy budou školit v komunitním organizování, setkávání s komunitou, pořádání veřejných akcí nebo ve vyjednávání se samosprávou a prosazování svých zájmů na podporu Romů žijících v jejich městě. Bidaripen Romkám zapojených do projektu tak napomůže zvýšit své šance na skutečnou účast na rozhodování nebo vytváření místních politik.

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Projekt je také podporován z Úřadu vlády z programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.