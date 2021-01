Bertík Girga: Muž mířil na mého sedmiletého syna pistolí, policie to vyhodnotila jako přestupek. V únoru jdeme vypovídat na úřad

Policie zasahuje 30. 10. 2020 proti muži, který ohrožoval Bartoloměje Girgu a jeho sedmiletého syna pistolí (FOTO: repro video Bertík Girga)

Nedávno došlo v Bílině k vážnému incidentu. Neznámý muž zde před místní prodejnou ohrožoval pistolí zpěváka a textaře Bartoloměje Girgu a jeho syna. Girga je ve veřejnosti znám jako Bertík. Podle jednoho z policistů šlo o pistoli plynovou, Bertík neví, o jakou jde zbraň, podle jeho vyjádření mu však policista sdělil, že byla předělaná na kovové kuličky. Incident se odehrál na parkovišti před bílinskou prodejnou Penny. Policie nakonec celý incident vyhodnotila jako přestupek a po třech měsících jdou Girgovi svědčit na úřad.

VIDEO

"Mířil tou pistolí přímo na mého sedmiletého syna, ten se pak celý klepal a brečel," řekl Girga zpravodajskému serveru Romea.cz. Incident začal, když Bertík vyjel s vozem z parkovacího místa, aby se ženě dávalo lépe zboží do kufru. Když vystoupil, řidič vedlejšího auta, starší muž, mu začal nadávat s tím, že už mu několikrát poškodili zrcátko. Jak muž později před policisty sám připustil, zrcátko jeho vozu bylo nepoškozené.

Bertík se ohradil, že to není pravda a že toho muže vůbec vůbec nezná. Po vzájemné výměně názorů muž zakřičel "už toho mám dost", vytáhl pistoli a zamířil na sedmiletého chlapce. Podle Bertíka to viděl zaměstnanec místní ochranky, který mu poradil, aby zavolal policii, což vzápětí udělal. "Ještě před tím jsem poslal pryč dva Romy, kteří se k tomu připletli, aby ten pán nemohl říct, že ho napadli Romové," dodal Bertík pro Romea.cz.

Podle tohoto romského umělce mu útočník v rozčilení řekl, že policie ho zná, protože mu už zabavila dvacet pistolí. "A když přišla k autu útočníkova manželka, stěžovala si, že tohle její muž udělal už víckrát," vzpomněl si Girga.

Bertík muže poté, kdy na ně mířil, natáčel na video a několikrát na mikrofon opakoval, co se chvíli před tím přihodilo. Na videu muž zprvu odpověděl, že si ve svém autě může dělat, co chce. Když se ho Girga ptal, proč na ně mířil pistolí, tak to popřel. Policisté ze zásahovky přijeli na místo rychle a jeden z nich našel v přihrádce jeho auta zbraň, o níž poté policejní tiskový mluvčí sdělil, že je plynová. Girga však tvrdí, že útočník si stěžoval, že už je starý a jako poslední úkol si dal zastřelit dvacet lidí, proto má podezření, že nešlo o standardní plynovou pistoli. Podle jeho slov mu to potvrdil i jeden ze zasahujících policistů slovy, že šlo o zbraň předělanou na kovové kuličky.

Do incidentu se zapojil muž v Jeepu, který měl Girgovi za zlé, že se vozí po starém dědovi. Bertík mu odvětil, že ten děda mířil na jeho syna pistolí. Po dalším slovním střetu pak muž přímo před policisty vyhrožoval Bertíkovi slovy: "Až to vytáhnu já, tak budeš čumět."

Umělec je nespokojený s přístupem policie. "Po celém incidentu nás vůbec nevyslechli, pán nebyl zajištěn, zbraň nebyla zkontrolována, policista ji ani nevyndal z pouzdra, ani zadržena, nikdo nebyl vyslýchán, přitom svědků bylo tam dost. A muži v Jeepu, který mi vyhrožoval neřekli ani slovo. Musel jsem z místa činu brzy odjet, protože kluk plakal a nešel uklidnit. Když jsem ale večer volal na policii, tak mi policista řekl, že moji výpověď nepotřebuje. Potom mi přišel papír, kde stojí, že se to celé bude projednávat jako přestupek. Stojí v něm, že ten pán na nás údajně vytáhl plynovou pistoli, přitom kdyby policisté vyslechli svědky, tak by měli jistotu, že to tak bylo," zlobí se Bertík.



Na přestupkovou komisi jdou Girgovi 3. února, on jako oznamovatel, žena jako svědek.

„Podle předběžného šetření došlo k verbální roztržce mezi otcem nezletilého dítěte a majitelem osobního vozidla, která podle oznamovatele vyústila tím, že mu muž z auta začal vyhrožovat zbraní. Přivolaní policisté na místě zjistili, že starší muž měl v palubní přihrádce vozu plynovou pistoli. Jelikož nedošlo k žádnému zranění ani výstřelu, vedeme případ jako přestupek proti občanskému soužití. Další okolnosti jsou předmětem vyšetřování," řekl dříve podle pořadu O Roma Vakeren na Radiožurnálu k incidentu tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Daniel Vítek.