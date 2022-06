Bílina jen pro "bílé" uprchlíky z Ukrajiny: Romské ženy a děti tady nechceme, uvedla v otevřeně rasistickém stanovisku starostka Bíliny z hnutí ANO

Starostka města Bílina Zuzana Schwarz Bařtipánová z hnutí ANO (Koláž: Romea.cz)

Město Bílina nesouhlasí s umístěním romských žen a dětí prchajícím před válkou na Ukrajině s jejich ubytování v Bílině. V otevřeně rasistickém stanovisku to uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová z hnutí ANO v odpovědi řediteli Správy uprchlických zařízení (SUZ) Pavlu Bacíkovi. Starostka se odvolává i na stanovisko hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera také z hnutí ANO, který s pomocí romským uprchlíkům také nesouhlasí. Bařtipánová označuje romské ženy a děti jako nepřizpůsobivé, což je termín, který začali ještě před druhou světovou válkou používat nacisté.

Jako důvod zásadního nesouhlasného stanoviska s poskytnutím ubytování romským ženám a dětem do 14 let v soukromých bytových domech v ulici Maxe Švabinského nebo kdekoliv jinde na území města Bílina uvádí starostka situaci v ZŠ Za Chlumem nebo rozšiřování sociálně vyloučených lokalit nejen ve městě Bílina ale celkově v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji.

"Nedokáži pochopit, že někoho ze státních organizací byť jen na chvíli mohlo napadnout a nedej bože ještě zrealizovat přesun rómských ukrajinských nepřizpůsobivých uprchlíků ze strany státu kamkoliv do těchto 3 krajů a zejména pak do Bíliny!" píše starostka Bíliny ve stanovisku.

Zuzana Schwarz Bařtipánová zaútočila i na romské neziskové organizace, které bez jakýchkoliv finančních prostředků od státu od začátku krize výrazně pomáhají zvládnout státu následky uprchlické krize. Právě romské neziskové organizace by se měly v Bílině podle dopisu ředitele SUZ Pavla Bacíka starat o romské ženy a děti z Ukrajiny.

"Jedná se o osvědčenou praxi, která má za cíl předcházet sociálnímu a dalšímu napětí v konkrétních lokalitách a je zásadní pro prevenci negativních jevů či vnímání veřejnosti,“ uvedl Bacík v žádosti.

"Vámi zmiňované romské neziskové organizace, které by dle Vašeho dopisu měli zajistit intenzivní sociální práci na jejich adaptaci, do dnešního dne se stávajícími romskými nepřizpůsobivými občany nijak efektivně nepracují a vzhledem k tomu, že nedokáží zajistit adaptaci ani těchto česky hovořících rómských spoluobčanů, nelze věřit tomu, že by toto zvládli u Vámi zmiňovaných ukrajinských," uvedla doslova Bařtipánová, která vyjádřila podporu stanovisku Ústeckého kraje, že umístění jakýchkoliv romských uprchlíků do našeho kraje je zcela nevhodné.

"Ústecký kraj je jednou velkou vyloučenou lokalitou, což není můj rozmar, ale je to datově zcela doložitelné. Navíc se tento konkrétní objekt nachází v lokalitě, která je již nyní problematická v soužití různých sociálních skupin obyvatel. Rozhodně proto nedoporučujeme umístění zvláště zranitelných osob a skupin do této lokality," píše se ve stanovisku Ústeckého kraje, které v dopise vyjádřil hejtman Jan Schiller.

Starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová z hnutí ANO pak na závěr stanoviska vyhrožuje Ministerstvu vnitra vypuknutím občanských nepokojů.

"Pokud tak bude ze strany státu učiněno i bez souhlasu města, dojde zcela jistě k další eskalaci společenských problémů včetně hrozících občanských nepokojů nejen v místě ubytování těchto uprchlíků, ale v celém městě a širším okolí," uvádí na závěr starostka města Bílina Zuzana Schwarz Bařtipánová.