Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová bude kandidovat do Senátu. Jejím tématem je spravedlnost v nejširším smyslu slova

Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová dnes oznámila, že bude v podzimních volbách kandidovat do Senátu v obvodu 60 Brno-město. Kandiduje jako nezávislá. Podporují ji Zelení, hnutí Senátor 21 a Idealisté. Uspěje-li, chce se v horní komoře věnovat spravedlnosti, ochraně života a také péči o nemocné, handicapované a staré lidi.

Šabatová uvedla, že rozhodování bylo těžké. "Kandiduji proto, že cítím, že se nacházíme ve zlomovém období, v období zásadních společenských změn. Chci proto nabídnout svoje celoživotní profesní i osobní zkušenosti a přispět k tomu, aby tyto změny neohrožovaly lidské svobody a důstojnost, aby byly citlivé k lidem i k přírodě.

Anna Šabatová se před listopadem 1989 angažovala v disentu, patří k prvním signatářům Charty 77, v roce 1986 byla její mluvčí. V letech 1978 až 1990 byla členkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, jehož je spoluzakladatelkou, a podílela se na vydávání periodika Informace o Chartě 77. Je dcerou politologa Jaroslava Šabaty a manželkou novináře a politika Petra Uhla, mají tří děti.

Šabatová uvedla, že spravedlnost je pro ni celoživotním tématem. "Je to ve všech dimenzích, nejen justiční. Je to také spravedlnost ve společnosti, sociální, klimatická," řekla. Za důležitou považuje i ochranu života. "Neříkám ochrana životního prostředí, ale života, protože pociťujeme jak nedostatek vody, tak to, že nám schnou lesy," uvedla bývalá veřejná ochránkyně práv.

Zaměřit se chce i na sociální oblast. "Mám to spojené s otázkou základních práv a svobod a s demokratickým právním státem. Mým osobním tématem je péče o lidi, kteří na tom nejsou stejně dobře jako my. Lidé s nemocí, handicapem nebo lidé staří," řekla Šabatová. Pokud by se stala senátorkou, byla by v klubu Senátor 21, Zelení senátorský klub nemají.

Spolupředseda Zelených Michal Berg uvedl, že bude potřeba řešit krizi ekonomickou, klimatickou a zdravotnickou. "Potřebujeme lidi, kteří si uvědomují důležitost řešení této krize, kteří dohlédnou na to, aby opatření dopadala spravedlivě na všechny a nebyly skupiny lidí, kteří to odnášejí za jiné," uvedl Berg.

Senátorský post v Brně už nebude obhajovat senátor Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL). Lidovci budou mít jako kandidáta přednostu I. ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Tomáše Tomáše. ODS nasadí bývalého ředitele Fakultní nemocnice Brno Romana Krause, kterého podporuje i TOP 09. Kandidátem ANO bude poslanec a bývalý rektor Vysokého učení technického Karel Rais, za Piráty se o hlasy voličů uchází zakladatel strany Jiří Kadeřávek, za SPD ředitel speciální školy Tomáš Anderle a za Trikolóru advokát Richard Novák.

