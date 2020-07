Místo parfémů jsme nabídli dezinfekci, říká Vladimír Michalčík, šéf úspěšné firmy Gitano Cosmetics

Vladimír Michalčík (vpravo) v pořadu Desetiminutovka s Richardem Samkem. Screen Romea.cz

Teplický výrobce kosmetiky chystal expanzi do Německa, když přišla pandemie koronaviru. Firma i přesto vstup na sousední trh dovedla k úspěchu a rovnou přizpůsobila nabídku raketově rostoucí poptávce po dezinfekcích. Článek na toto téme přinesl časopis Český export a podnikání.

Jak se dá pohotově změnit nabídka v době koronaviru, to ukazuje příchod české společnosti Gitano Cosmetics na německý trh. Tato firma se primárně zabývá výrobou luxusních parfémů, které dělá ze vzácných ingrediencí přírodního původu dovážených ze světa. Po vypuknutí pandemie ale dokázala promptně nabídnout do Německa dezinfekci na ruce v různých baleních. „Před koronavirem jsme ještě do Německa nevyváželi. Po pandemii jsme dostali první objednávku na 27 tisíc kusů našich výrobků,“ říká majitel firmy Vladimír Michalčík.

Společnost se dokázala na novou situaci včas předpřipravit jak co do opatření ve výrobě, tak ve složení sortimentu. Dezinfekci začala vyrábět, protože se přizpůsobila poptávce na trhu. Ke konci loňského roku oslovila kancelář CzechTrade v Düsseldorfu ohledně možností německého trhu. Následný postup lze použít i jako modelovou ilustraci, jak může vypadat úvodní monitoring trhu a nalezení místního obchodního partnera. Firma využila služby průzkum trhu, ověření zájmu o výrobek a vyhledání obchodního zástupce v Německu.

Gitano Cosmetics již prodává svou kosmetiku i na Slovensku, v Maďarsku nebo v Chorvatsku, ale tam všude zatím jen přes e-shopy nebo telemarketing. Ambicí Vladimíra Michalčíka je mimo jiné dostat akcie své firmy dokonce do prodeje na burze v zámoří.



GITANO COMSETICS Akciová společnost Gitano Cosmetics vznikla převzetím celé výrobní linky firmy New age company. Parfémy vyrábí již šestým rokem. Má zhruba 60 zaměstnanců, minulý rok dosáhla obratu 50 milionů korun. Výrobnu má v Dubí u Teplic, kanceláře a management v Mostě. Jediným majitelem je Vladimír Michalčík. Slovo v názvu Gitano je ze španělštiny a odkazuje k romskému původu zakladatele firmy, na nějž je podnikatel hrdý. Ve firmě pracují i někteří jeho příbuzní, takže se podnik blíží charakteru rodinné firmy. Hodně sází na prodeje přes e-shopy.