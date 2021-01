„Černoška z Roudnice…“ Závodník Aleš Loprais má kvůli rasistickým a sexistickým výrokům z ostudy kabát!

Aleš Loprais v kabině vozu a dvojčata Yasmeen a Aliyyah Kolocovy (koláž: Romea.cz)

Závodník Aleš Loprais na letošní Rallye Dakar strhává pozornost nejen svým jezdeckým uměním, ale také rasistické a sexistické výroky, které zazněly v kabině jeho kamionu a jež rozhodně tento prostor neměly opustit…

V rámci svého PR na sociálních sítích zveřejňují videa z kabiny, aby fanouškům zprostředkovali co nejvěrnější obrázek slavné Rallye Dakar. A právě jedno z těchto videí má „na svědomí“ nynější ostudnou aféru. V něm se společně s palubním mechanikem Petrem Pokorou pouští do „hodnocení“ šestnáctiletých dcer šéfa konkurence a výborného závodníka Martina Koloce.

„Mně už potřetí stojí ocas... Hele, černoška z Roudnice jde vpravo.“ Na to reagoval mechanik Pokora: „No jedna je docela plochá a sjízdná, ta druhá ne.“ Dvojčata Yasmeen a Aliyyah Kolocovy jsou ze smíšeného manželství, neboť manželka Martina Koloce je původem ze Seychel.

„Aleš si honí sledovanost tím, že má sexuální narážky na děti, které zná od malička. Připadá mi to svým způsobem trochu úchylné,“ řekl Koloc pro Nova Sport. Své odmítavé stanovisko vyjádřil prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček.

„My se od toho distancujeme a odsuzujeme to. Jakékoliv projevy rasismu nebo sexismu do závodu nepatří. Mrzí mě to. Dovedu si představit, že posádka byla před startem ve stresu, věřím, že to není nějaký Alešův dlouholetý postoj. Byla to chyba a tohle do sportu nepatří,“ uvedl Šťovíček.

Aleš Loprais se za své i Pokorného výroky omluvil prostřednictvím svého facebookového profilu: „Poznámky ve videu neměly nikoho provokovat či urazit. Byla bohužel nešťastně zveřejněna komunikace dvou chlapů v soutěžní kabině. Omlouváme se proto všem, kterých se to týká a dotčené výrazy je případně urazily. Jsme tým normálních kluků, kteří v dakarském presu neuhlídali a vypustili nešťastné video bez cenzury,“ uvedl Loprais. Ani tato omluva ovšem z něj, respektovaného sportovce, nesvlékne z ostudy kabát do nějž se svými výroky nechtěně oblékl.