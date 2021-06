"Ci goše neberu!" Autorovi diskriminačního inzerátu hrozí tučná pokuta!

Ilustrační FOTO: Tomas Castelazo, Wikimedia Commons

Zpravodajský server TN.cz se ve svém příspěvku zabýval dvojicí diskriminačních inzerátů, na něž je upozornila čtenářka TN.cz. Oba inzeráty jsou otevřeně diskriminační vůči Romům. Autor jednoho z nich ale formulaci inzerátu hájí

"Nenáročná práce, možno i pro ženy. Nejsem firma, potřebuji to na své zahradě. Vlak staví u domu. Ci goše neberu. Platím pouze na hodinu a za udělanou práci. Beru jen ty, co chtějí makat a to ocením," píše v inzerátu pan Jiří z jižní Moravy a nabízí 130 korun za hodinu.

"Je to tam rozdělené, to slovo tam není celé. A za druhé je to tam proto, že jsem s nimi udělal takovou zkušenost, že už je nechci," řekl redakci TN.cz autor inzerátu. Jak ještě dodal, že by měl kvůli inzerátu nějaké problémy, si vůbec nepřipouští. "Ať si každý dělá, co chce," vzkázal. Zároveň řekl, že "to není myšleno ve zlém."

Druhý inzerát, tentokrát z Liberce, poptával brigádníka na řezání skelné vaty.

„Nástup ihned, Romové a alkoholici nevolat,“ uzavírá pisatel svůj inzerát. Tato nabídka přivýdělku už ovšem z inzertního portálu mezitím zmizela.

Redakce TN.cz oslovila provozovatele webu Bazoš, na němž se oba zmíněné inzeráty objevily, aby zjistila, jak podobné příspěvky řeší a zda případně jejich autory nějak postihuje.

"Pokud administrátoři na podobný inzerát narazí, měli by ho vymazat z důvodu diskriminace. Pokud na to narazí nějaký uživatel, má vždy možnost daný inzerát nahlásit," zdůraznil provozovatel portálu Radim Smička.

Podle zkušeného právníka Jana Černého jde jednoznačně o projevy rasismu. "Pokud se jich prokazatelně dopustí zaměstnavatel, může být pokutován. Na trestný čin to nevidím, ale na přestupek určitě ano. A za ten hrozí pokuta v řádu tisíců korun. A dotyčný se rozhodně nedostane z obliga tím, že inzerát gramaticky upraví," varoval advokát s tím, že pokud by šlo o živnostníka, hrozí mu eventuálně i postih od živnostenského úřadu.

Stejného názoru je rovněž mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač.

"Zveřejněnými inzeráty se bude zabývat příslušný oblastní inspektorát práce. Dle zákona o zaměstnanosti je při uplatňování práva na zaměstnání zakázána jakákoliv diskriminace, včetně diskriminace z důvodu věku, pohlaví, rasy, přesvědčení. Zaměstnavatelé nesmí rovněž podávat inzeráty s diskriminačním charakterem," pro TN.cz uvedl Kolibač.

Inspekce práce podle něj inzeráty sama kontroluje a v případě těch diskriminačních buď pátrá po jejich autorovi, nebo rovnou zahajuje správní řízení, pokud je jasné, kdo závadnou nabídku práce zadal.

"Za porušení hrozí fyzickým i právnickým osobám pokuta až do výše milionu korun," uzavřel mluvčí Státního úřadu inspekce práce.