"Cikáne, chceš přes držku?" Rasisté v Praze napadli rodinu s malým dítětem. Hajlovali a snažili se dítě vyndat z kočárku

Skoro každý Rom to občas zažil. Vejdete do obchodu a prodavačky vás sledují na každém kroku. Stačí si prohlížet zboží o trochu déle, a už jste podezřelí číslo jedna. Nedej Bože jít s oblečením do kabinky a chtít si ho zkusit. My Romové nejsme pro většinu obchodníků nakupující, co utrácejí své peníze za jejich zboží, ale v první řadě jsme pro ně zloději. Proto se rádi vracíme do obchodů, kam chodíme pravidelně a kde nás prodavači i ochranka od vidění znají.