Členové romské politické strany Roma Luma protestovali před úřadem vlády. Vadí jim neziskovky a romská vládní rada

Několik členů romské politické strany Roma Luma protestovalo 17. 8. 2022 v Praze před Úřadem vlády. (FOTO: repro video Facebook)

Několik členů romské politické strany Roma Luma dnes dopoledne protestovalo v Praze před Úřadem vlády. Nelíbí se jim rasismus v České republice, činnost romských a proromských neziskových organizací, Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a samotné vlády ČR.

Zhruba dvouhodinového protestu se zúčastnilo asi 9 členů Roma Luma a jejich příznivců. Naproti úřadu vlády na nábřeží Edvarda Beneše rozvinuli tři transparenty, vlajku s nápisem Roma Luma a romskou vlajku.

Podle jednoho ze dvou předsedů Roma Luma Marca Cavaliho (druhým je Emil Zajac) neziskové organizace a Rada vlády pro záležitosti romské menšiny nikdy žádnému Romovi za 30 let existence nepomohly a nic pro Romy neudělaly.

"My vás nepotřebujeme. Nikdy jste pro Romy nic neudělali, aby se ty lidi měli normálně a mohli tady žít důstojně. Snažíte se dosazovat svoje lidi, jako je Romdrom, Romanonet, RomPraha a další a další neziskovky, kde se domlouváte mezi sebou a snažíte se jednat za Romy. Tady to máte jasně napsaný, tady to vidíte," říká v jednom z živých přenosů, které demonstranti vysílali na sociální síť Facebook, Marco Cavali a ukazuje na transparent, kde je napsáno: "Romové nemají zastání ve vládě, ale rasisté ano! Jednáte o nás bez nás. Romská rada není naše zastoupení. Romea nás taky nezastupuje!"

Cavali ve videu tvrdí, že Evropská unie poslala pro Romy do České republiky 39 milionů Euro. "Ne pro neziskovky, ale pro Romy, aby Romové se mohli mít líp a peníze nikde nejsou," řekl Cavali s tím, že lidé nemají žádné zastání.

Romská politická strana Roma Luma vystupuje proti neziskovým organizacím dlouhodobě. Ve svém volebním programu na oficiálních stránkách má například větu: "Dále je potřeba zastavit podporu migračních neziskovek."

V letošních volbách do obecních zastupitelstev Roma Luma postavila plně obsazené kandidátky v Sokolově, Raspenavě a v Hradci Králové. Čtyři kandidáty má v Mělníku a předseda Marco Cavali kandiduje na Praze 11 na kandidátce bývalého člena SPD Roberta Vašíčka. Za to si od některých Romů vysloužil tvrdou kritiku.