CNN: Diskriminace romských uprchlíků z Ukrajiny v České republice. Aktuální data znovu vyvrací mýtus o dvojím občanství romských uprchlíků

Zpravodajský server americké televizní stanice CNN píše v rozsáhlém článku o diskriminaci romských uprchlíků z Ukrajiny v České republice a v dalších státech bývalé východní Evropy (Koláž: Romea.cz)

Zpravodajský server americké televizní stanice CNN píše v rozsáhlém článku o diskriminaci romských uprchlíků z Ukrajiny v České republice a v dalších státech bývalé východní Evropy. Odkazuje se i na články zpravodajského serveru Romea.cz, který na diskriminaci od počátku okupace Ukrajiny ruskou armádou upozorňuje. CNN navíc získala aktuální data o počtu uprchlíků s dvojím občanstvím v ČR, která stejně jako již dříve zveřejněná čísla potvrzují nepravdivost tvrzení českých politiků, že dvojí občanství má "mnoho" romských uprchlíků z Ukrajiny.

Útěk před ruskou armádou skončil za ostnatým drátem v Česku

Server CNN jako příklad uvádí příběh rodiny Luizy Baloh, která v březnu uprchla z Dněpru ležícího na střední Ukrajině a ocitla se za ostnatým drátem v jednom z bývalých detenčních zařízení pro uprchlíky předělaných na registrační humanitární střediska.

Luiza byla byla odeslána do zařízení podobného věznici spolu s dalšími převážně romskými rodinami, zatímco další desítky tisíc ukrajinských uprchlíků našly místa k pobytu v soukromých domech a ubytovnách v České republice. Píše CNN.

"Bylo to jako vězení. Bylo to špatné. Bála jsem se tam, bylo tam hodně lidí, hodně divných lidí," řekla CNN Luiz Baloh.

Její příběh pro CNN potvrdili i představitelé nevládních organizací. „Romští uprchlíci jsou automaticky umísťováni do nestandardního ubytování,“ uvedl pro CNN Patrik Priesol, vedoucí ukrajinského programu v organizaci Romodrom.

„Je to velmi smutné a nebojím se říci, že jde o institucionální rasismus a segregaci," dodal Priesol.

Špatné podmínky v detenčních zařízeních v ČR především na začátku uprchlické vlny potvrdila CNN i Nikol Hladíková, vedoucí humanitárního oddělení Centra sociálních služeb Praha.

"Při mé první návštěvě jednoho z nich jsme přijeli s autobusem plným uprchlíků a já jsem autobus otočila zpět, protože situace tam byla naprosto příšerná," řekla CNN. "Všude byla špína a exkrementy, chyběla konvice na vaření vody a měli jsme s sebou měsíční miminko," dodala Hladíková, podle které se podmínky v zařízení zlepšily poté, co na to ona a její kolegyně upozornily.

Luiza Baloh "vězeňské ubytování" opustila a tím se dostala mimo systém pomoci uprchlíkům v České republice. Stejně jako další stovky romských uprchlíků skončila na Hlavním nádraží v Praze.

"Úřady jí sdělily, že již nemá nárok na pomoc, protože „odmítla“ ubytování, které jí bylo nabídnuto," popisuje přístup českých úřadů americká televizní stanice CNN.

Patrik Priesol z organizace Romodrom pro CNN uvedl, že jde o běžný scénář a že na vině je často špatná komunikace. „Někteří z těchto lidí jsou funkčně negramotní, jsou v posttraumatické situaci a je jim nabídnuto místo v detenčním zařízení, které je dočasně přeměněno na ubytovací zařízení, a je jim řečeno ‚tady ta věznice je teď tvůj domov,‘" vysvětlil Priesol.

Poslední štace: Stanový tábor pro romské uprchlíky

Baloh se svými dětmi nakonec skončila ve stanovém táboře pro uprchlíky v pražské Troji. CNN tam měla přístup a pro americké čtenáře tábor popsala následovně: "Velké stany ve vojenském stylu obklopují centrální prostor, který je částečně zastíněn altány. K dispozici jsou přenosné toalety a mobilní sprchy a jídlo se podává třikrát denně. Většina obyvatel jsou Romové a mnozí pocházejí z nejchudších oblastí Ukrajiny."

Představitelé stanového tábora pro CNN uvedli, že je to místo, kam úřady posílají lidi, o kterých tvrdí, že nemají nárok na pomoc. "Česká vláda uvedla, že lidé, kteří nezískají status dočasné ochrany, mohou zůstat několik dní a poté zemi opustit," píše CNN

Baloh pro CNN řekla, že stejně jako několik desítek dalších uprchlíků ve stanovém táboře by ráda zůstala v České republice dlouhodobě, protože nemá domov, kam by se mohla vrátit.

"Chtěla bych, aby moje děti chodily do školy. Chtěla bych pracovat. Měla jsem na Ukrajině práci, dělala jsem uklízečku v restauraci," řekla CNN.

Česká vláda tvrdila, že dvojí občanství je zásadní problém, čísla jí usvědčují ze lži

CNN v souvislosti s Českou republikou upozornila i na fenomén dvojího občanství, které politici a úřady uváděli jako důvod zdlouhavých kontrol a důvodů proč nemůže být některým romským uprchlíkům z Ukrajiny poskytnuta pomoc. Server připomněl. že český ministr vnitra Vít Rakušan v květnu uvedl, že takové kontroly jsou nutné kvůli „převážně romským uprchlíkům“, kteří měli maďarské i ukrajinské občanství a přicházeli do České republiky využívat systém dávek.

Úřady data o počtu uprchlíků s dvojím občanstvím několik týdnů v květnu a červnu odmítaly zpravodajskému serveru Romea.cz sdělit. Nakonec byl v červnu při získávání tvrdých dat úspěšný novinář Richard Samko z České televize.

"Do současnosti jsme požádali o prověrku přibližně v 5 500 případů s tím, že ve výsledku jsme zjistili přibližně 150 osob, které skutečně mají dvojí občanství," uvedl 11. června pro Českou televizi mluvčí policejní prezidia Ondřej Moravčík.

CNN nyní získala od českých úřadů nová aktuální data, která definitivně potvrdila nepravdivost výroků politiků o velkém množství romských uprchlíků s dvojím občanstvím.

"Česká vláda označila dvojí občanství romských uprchlíků za zásadní problém a dokonce podle prohlášení ministerstva vnitra zaslala maďarské vládě zvláštní diplomatický dopis. Existuje však velmi málo důkazů o tom, že to byl někdy rozšířený problém," napsal zpravodajský server CNN.

"České ministerstvo vnitra sdělilo CNN, že policie provedla 7100 kontrol a zjistila 335 případů uprchlíků s dvojím občanstvím. Uvedlo, že šlo 201 lidí s maďarským občanstvím a 66 s polským občanstvím. Zbytek měl občanství řady dalších zemí EU," uvedla CNN. Tedy maďarské občanství nemělo ani 3 procenta uprchlíků.

Maďarsko od počátku roku 2011 umožnilo získat občanství všem, kteří doloží přímé maďarské předky a alespoň základní znalost maďarštiny. Do roku 2017 Maďarsko takových pasů rozdalo milion. Občanství získali většinou obyvatelé zemí sousedících s Maďarskem, tedy obyvatelé Slovenska, Srbska, Rumunska či Ukrajiny. Důvody, proč premiér Viktor Orbán tyto pasy rozdával jsou jednoduché. Jde o získání nových voličů. Státy takové jednání odsuzovaly na což upozornil pro CNN i Patrik Priesol.

"Všichni jsme za to Orbánův režim kritizovali, všichni jsme proti němu protestovali, věděli jsme, že to uvrhlo lidi do legální pasti, a teď toho využíváme ve svůj prospěch. Je to vrchol pokrytectví," řekl CNN Patrik Priesol z organizace Romodrom.

Česká republika, Rumunsko, Moldavsko... pro romské uprchlíky stejný příběh

CNN v článku připomíná, že Česká republika přijala více než 400 000 uprchlíků z Ukrajiny a Česká vláda schválila celoevropský zákon , který umožňuje uprchlíkům prchajícím z Ukrajiny požádat o status dočasné ochrany, získat přístup ke zdravotní péči a začít pracovat.

České úřady od začátku odmítají jakýkoliv rozdílný přístup k romským uprchlíkům, což uvedly i pro americkou televizní stanici CNN, která zjišťovala situaci romských uprchlíků v České republice, Rumunsku a Moldavsku.

"CNN navštívila azylové centra a hovořila s řadou uprchlíků, sociálních pracovníků a aktivistů v České republice, Rumunsku a Moldavsku. Ve všech třech zemích jsou problémy romských uprchlíků až neuvěřitelně podobné," píše CNN.

Romští uprchlíci z Ukrajiny jsou běžně obviňováni, že nejsou Ukrajinci; jsou segregováni v ubytování nízké kvality. Podle několika nevládních organizací jsou mnohým poskytovány zavádějící informace o jejich právech a problémy, které lze snadno vyřešit, když jim čelili ostatní, kteří uprchli z Ukrajiny – například chybějící razítka v pasu – jsou často používány jako důvod k odmítnutí.