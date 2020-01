Cyril Koky: Stanislav Křeček ombudsmanem? Úsměvné a absurdní. Prostor by měli dostat mladší a výkonnější

Cyril Koky

Podle Cyrila Kokyho, odborného referenta pro oblast národnostních menšin na Krajském úřadě Středočeského kraje a kandidáta do Senátu za Pirátskou stranu v obvodě Kolín, je návrh prezidenta Zemana, aby se novým veřejným ochráncem práv stal Stanislav Křeček, úsměvný a absurdní. Koky to uvedl na svém facebookovém profilu.

Prezident Miloš Zeman na funkci nejprve navrhl poslankyni Helenu Válkovou (ANO), ta nominaci odmítla, když vyšlo najevo, že spolupracovala na odborném článku s prokurátorem Josefem Urválkem. Druhou prezidentovou kandidátkou mohla být poslankyně ČSSD Kateřina Valachová, nakonec ale Zeman v úterý nominoval bývalého zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka.

"Při posuzování kandidátů na veřejného ochránce by zásadním kritériem mělo být zejména odbornost a kvalita navržených osobností, nikoliv to kdo je koho kamarád. Přijmout návrh prezidenta republiky v 81 letech do pozice veřejného ochránce práv mi přijde úsměvné a absurdní zároveň. To se prosím nechci nikomu v žádném případě posmívat, každý budeme jednou starý, ale člověk by měl mít přece jenom trochu soudnost a dát prostor mladším a výkonnějším lidem," uvedl Cyril Koky.

Podle Stanislava Křečka však jeho věk není překážkou. "Na překážku není, pokud se člověk cítí dobře. Každý týden publikuji jeden článek, čili rozhodně nejsem mimo kontakt s realitou. Donedávna jsem vykonával funkci zástupce ombudsmanky," uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál.

Sám Křeček uvedl, že nominaci na post ombudsmana nečekal. "Velice mě to překvapilo. S ničím takovým jsem už nepočítal, už jsem se dávno z Brna odstěhoval, zařídil jsem si jiný život," řekl pro Radiožurnál.

Ve stejném rozhovoru pak uvedl, že by v porovnání s jeho předchůdkyní Annou Šabatovou byl jeho přístup k úřadu veřejného ochránce méně „neziskovkářský“. "Můj přístup k tomuto úřadu by byl poněkud jiný, méně „neziskovkářský“ a spíše bych to bral jako státní úřad, který má přezkoumávat činnost jiných úřadů a nikoliv tam vnášet své vlastní ideologické představy třeba o diskriminaci a podobně," dodal Stanislav Křeček.

Současné ombudsmance Anně Šabatové skončí šestiletý mandát 18. února. Sněmovna bude volit nového veřejného ochránce práv až příští měsíc, nejdříve 12. února.