Demolice vepřína v Letech u Písku by měla začít v létě. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách by se na jeho místě měl otevřít příští rok

Pietní akt 8. 5. 2022 v Letech u Písku (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Muzeum romské kultury dostalo 17 nabídek na demolici vepřína v Letech u Písku. V současné době se vyhodnocují, s demolicí samotnou by muzeum rádo začalo v létě. S odstupem dvou měsíců také vypsalo výběrové řízení na firmu, která na místě postaví Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Ten by se měl otevřít příští rok.

„Pověřený externí administrátor bude v následujících týdnech posuzovat předložené nabídky z formálního a obsahového hlediska. V souladu s požadavky zadávací dokumentace může dojít k výzvě o doplnění nebo vysvětlení přijatých nabídek," uvedla k nabídkám na demolici mluvčí muzea Karolína Spielmannová. Dalším krokem bude vyhlášení vítěze a podpis smlouvy.

Na demolici vepřína podle časového harmonogramu naváže I. etapa projektu výstavby nového památníku, během které bude vybudováno návštěvnické centrum s expozicí a multifunkčním sálem a zároveň bude revitalizován prostor kulturní památky Lety.

Tuto etapu výstavby financuje významně projekt KU-PDP01-001 – Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách v programu KU – Program kultura v rámci Fondů EHP 2014 – 2021, dále Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo financí ČR.

Projekt bude pokračovat II. etapou – zrealizováním krajinářsko-architektonické podoby celého areálu památníku včetně venkovní části expozice a pietní úpravy místa někdejšího tábora (Stezka paměti vedoucí od budovy plánovaného návštěvnického centra ke kruhovému památníku, kde stával protektorátní tzv. cikánský tábor). Samotní demolice vepřína je financována Ministerstvem kultury ČR.

„Věříme, že se to podaří. Je tam velké finanční pnutí, chybí nám opravdu mnoho finančních prostředků. Demolici hradí stát, výstavbu památníku a edukační aktivity především norské fondy. Je to projekt světového významu. Bude to velmi ojedinělý památník, na který se velmi dlouho čekalo. Třicet let se bojovalo, zejména občanská část veřejnosti bojovala (za likvidaci vepřína), tak myslím, že stojí za to dotáhnout to do úspěšného finále," řekla ředitelka muzea Jana Horváthová.

Vepřín, který byl v provozu od 70. let 20. Století až do jara 2018, byl postaven na území bývalého pracovně kárného a posléze sběrného tábora. Od srpna 1942 se stal tábor v Letech u Písku (a jeho obdoba v Hodoníně u Kunštátu) tzv. cikánským táborem, v němž na rozdíl od předchozích dvou typů zařízení byly vězněny i ženy a děti a fungoval jako tábor koncentrační.

Takzvaným cikánským táborem I – Lety prošlo 1309 osob, z nichž nejméně 326 zde zahynulo. Většinu obětí tvořily děti. Po hromadných transportech mužů, žen i dětí na téměř jistou smrt do koncentračního tábora Auschwitz II – Birkenau byly budovy tábora v roce 1943 srovnány se zemí a spáleny.

V blízkosti letského nouzového hřbitova obětí (cca 300 m od místa tábora) byl v roce 1995 umístěn památník a celé místo se v roce 1998 stalo kulturní památkou, jež byla v roce 2012 Památníkem Lidice upravena, vystavěn amfiteátr, replika vězeňské ubikace, parkoviště a naučná stezka. Od roku 2018 je správcem kulturní památky Lety Muzeum romské kultury.

Po vykoupení vepřína státem v roce 2018 bylo muzeum pověřeno svým zřizovatelem vepřín zbourat a na jeho místě vybudovat nový památník: Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Ten by měl být důstojnou připomínkou a uctěním památky obětí a zároveň by měl uchovávat a připomínat tragický příběh tábora v Letech.

„Památník musí také vzdělávat a informovat o historii Romů a Sintů v Čechách ve 20. Století, vysvětlovat kořeny nenávisti, diskriminace a podnítit diskusi k tematice lidských práv i zlepšení vzájemného soužití,“ přibližuje Horváthová.