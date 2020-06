Desetiminutovka Plus: S Lucií Bikárovou o SuperStar a jejích dalších plánech!

ROMEA TV vám nabízí povídání Jarmily Balážové s finalistkou letošní řady SuperStar Lucií Bikárovou. Chcete vědět, proč se šestnáctiletá Lucie, která pochází z muzikantské rodiny a zpívá od útlého dětství, do soutěže přihlásila a jak zvládala stres, emoce i negativní kritiku? Co ji překvapilo, pomáhalo a co si uvědomila, že je nutné zvládnout, chce-li dál v show bussinesu pokračovat? Co pro ni vlastně umístění v TOP 10 znamená a co plánuje dále?