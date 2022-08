Dětské domovy se musí rychle transformovat, shodli se na tom experti i ministr školství

Vánoce na turistické základně Myšinec v Budišovicích u Hrabyně prožily děti z dětských domovů z Čeladné, Příbora, Liptálu, Býchor a Uherského Ostrohu. (FOTO: Vladislav Sobol)

V pátek 19. srpna uspořádala radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová kulatý stůl, u kterého se řešila transformace dětských domovů. Pozvání přijal ministr školství Vladimír Balaš, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Olga Richterová, ředitelka dětského domova Charlotty Masarykové Radka Soukupová, ředitelka dětského domova Dolní Čermná Stanislava Švarcová a zástupci odborné veřejnosti. Podle výsledků diskuze je nutné transformovat dětské domovy v co nejdřívějším termínu.

„Považuji za důležité provést změny zejména v pravidlech financování, aby jednotlivá zařízení byla podporována a motivována k transformaci. Pražská zkušenost s transformací dětského domova Charlotty Masarykové ukázala, že péče o děti v menších skupinách a s větším počtem vychovatelů je nejen lepší pro děti, ale i pro zaměstnance. Snížení počtu dětí v dětských skupinách spojené s navýšením financí na individualizovanou péči je klíčové. Jsem ráda, že se v tomto ohledu s vládou naprosto shodujeme,“ řekla po skončení kulatého stolu radní hl. m. Prahy Milena Johnová.

„Připravíme změnu financování, která umožní, aby dětem z dětských domovů byla poskytována péče v maximální možné míře, v bytech a domech v běžném prostředí. Vzhledem k počtu těchto dětí je to určitě v možnostech této země a investice do nich se nám vrátí,“ uvedl na setkání ministr školství Vladimír Balaš.

„Zkušenosti dětských domovů, které prošly transformací, ukázaly, že je možné pro děti vytvořit lepší a bezpečnější prostředí v běžných domácnostech. K tomu dospěli například v Pardubickém kraji a v Praze. Opakovaně však dnes zaznívaly výtky, že je třeba upravit normativy na podporu menších domácností v komunitě - tedy financování. Dnes pravidla bohužel zvýhodňují větší skupiny, což není v zájmu dětí,“ zdůraznila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová.

Česká republika je opakovaně kritizována Výborem pro práva dítěte OSN, českým vládním Výborem pro práva dítěte, odborníky a také lidmi se zkušeností s ústavní péčí za porušování Úmluvy o právech dítěte a neplnění závazku, aby byl dokončen proces transformace a deinstitucionalizace systému péče o ohrožené děti.

Výzkum Evropského centra pro práva Romů z roku 2011 ukázal, že romské děti v České republice jsou v ústavní péči nadreprezentovány. Podle neoficiálních odhadů odborníků celkový podíl romských dětí (tedy nejen do tří let, ale do 18 let věku) v ústavní péči dosahuje 30 – 60 %. V 17 z 21 dětských domovů, které byly v rámci výzkumu navštíveny, tvořily romské děti 40,6 % z dětí žijících v těchto domovech (314 romských dětí z 773 dětí).