Nově zvolený Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček dnes složí slib do rukou Tomia Okamury

Stanislav Křeček (FOTO: David Sedlecký. Wikimedia Commons)

Den po skončení šestiletého mandátu veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové složí dnes v Praze slib její nástupce Stanislav Křeček. Slib měl kvůli zahraniční cestě předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) do Thajska a Laosu skládat původně do rukou prvního místopředsedy dolní komory Vojtěcha Filipa (KSČM). Ten však byl ale s podezřením na infarkt odvezen do nemocnice. Křeček tak soží slib do rukou Tomia Okamury z SPD. Funkce se bývalý zástupce Šabatové ujme v Brně pravděpodobně ve čtvrtek.

Jednaosmdesátiletého Křečka, kterého na ombudsmana navrhl prezident Miloš Zeman, zvolila minulý týden Sněmovna ve druhém kole tajného hlasování. Porazil v něm kandidáta Senátu, vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma. V prvním kole vypadl advokát Jan Matys, kterého rovněž navrhla horní komora.

Opoziční poslanci z řad TOP 09, ODS, KDU-ČSL, Pirátů a STAN výsledek volby kritizovali. Spolek Milion chvilek pořádá v neděli 1. března v Praze kvůli Křečkově zvolení demonstraci. Protesty budou i v krajských městech. Křeček působil jako zástupce Šabatové a měl s ní dlouhodobé názorové neshody. Minulý týden uvedl, že zvolení bere jako ocenění své práce. "Věřím, že to bude ku prospěchu obyčejných lidí, kteří se na nás obracejí," řekl ČTK.